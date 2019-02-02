٢٥ مؤلِّفا.. كتاب جماعي عن الحرية في الفكر العربي المعاصر

عمران عبد الله

وتناول المؤلفون مفهوم الحرية وقضايا الفكر العربي منذ انطلاق النهضة العربية الحديثة وحتى الآن، وعالجوا الإشكالات التي تحيط بمفهوم الحرية، وطريقة مقاربة وإعادة صوغه بما يجيب على أسئلة التقدم والتنمية والحداثة في المجتمعات العربية، وكذلك علاقة مفهوم الحرية بالليبرالية والحرية الدينية والإبداع الفكري والمشروعية السياسية والدستورية، والتحرر الوطني وقضايا المرأة.

وافتتح فهمي جدعان بكلمة عن "الاستبداد"، مذكرا بإرث الوطنية العربية التاريخي المستمد من استبداد ذي مرجعية مدنية أو علمانية، أو استبداد مستند على فقهاء حرموا الخروج على الحاكم.

ويتألف الكتاب الجديد من 872 صفحة، تشمل المقدمة والافتتاحية و25 فصلا، وتضمنت أوراقه مشاركات علي مبروك وشمس الكيلاني والمنجي السرياني وعبد الرزاق بلعقروز ورجا بهلول ومهند مصطفى وعبد اللطيف المتدين، إضافة لعبد الوهاب الأفندي ومحمد أوريا وثناء فؤاد ومعتز الخطيب وسعيد أقيور ومحاسن عبد الجليل وسهيل الحبيب وأحمد مفلح وفريدريك معتوق.

وشارك كذلك في فصول الكتاب الذي توزعت مضامينه على ثمانية فصول، كل من علي مُولي وشاكر الحوكي ونابي بوعلي ومحمد مريني وعبد الحق هقي ومحمد الحاج محمد وسامية إدريس وخالد العسري وإبراهيم بوتشيش.

الحرية في فكر النهضة

في القسم الأول "سؤال الحرية في فكر النهضة وفي الإنتاج الفكري والفلسفي العربي المعاصر"، تناول علي مبروك وشمس الدين الكيلاني والمنجي السرباجي مسألة الشريعة كأداة للتحرر وتقييد السلطة عند مفكري النهضة.

واعتبر مبروك أن الإصلاحي خير الدين التونسي نموذج يمكن من خلاله المقارنة بين انفتاح التفكير في الشريعة عند آباء النهضة وبين ورثتهم المتأخرين.

وقسم شمس الدين الكيلاني النهضة لمرحلتين يجمعهما سؤال التقدم، وتناول جدل الحرية والمساواة في ميزان فكر النهضة العربية.

في حين تناول السرباجي معنى الحرية الذي لا يمكن تمثّله خارج انتساب الفرد لجماعة ما، محذرا من أن التنزيل السياقي لمسألة الحرية ضمن مرجعية ثقافية مخصوصة قد يكون مدخلا لتبرير الحد من الحريات باسم الخصوصية.

وختم عبد الرزاق بلعقروز القسم الأول ببحث في شروط إمكان العقل الحر، متناولاً حرية المفهوم الفلسفي في الفكر العربي الذي انتقد فيه غياب المعيارية الناظمة لفعل العقل وسياسة تدبير الواقع.

افتتح فهمي جدعان بكلمة عن الاستبداد مذكرا بإرث الوطنية العربية التاريخي ذي مرجعيات مختلفة (الجزيرة)

حرية الفرد

وفي القسم الثاني، حرية الفرد وسياسات الاعتراف في الفكر العربي المعاصر، تناول رجا بهلول الحرية ومعوقات الفعل ببحث "التأسيس لمفهوم ليبرالي للحرية في الفكر العربي"، مساهما في التأسيس الليبرالي للحرية في الفكر العربي الإسلامي المعاصر، ومقارنا بين عناصر المفهوم الليبرالي للحرية عند المفكرين العرب ونظرائهم الغربيين.

وتناول مهند مصطفى سجال سياسة الاعتراف والحرية ومسألة الاعتراف المؤسساتي والدستوري بهُوية المجموعات الثقافية والحقوق الجماعية التي رآها تطويرا لمفهوم الحرية الفردية في المدرسة الليبرالية.

أما عبد اللطيف المتدين فتناول في الفصل التالي مفهوم الحريات الفردية في عالمنا المتغير، مركزا على التحول النوعي الذي حدث على مستوى علاقة الفرد بالجماعة، وتصاعد دعوات الحريات الفردية بما فيها الدينية والجنسية، واستجابة بعض الأنظمة السياسية لهذه الاتجاهات الفردانية.

ليبرالية الحرية

وفي القسم الثالث، الليبرالية في مقاربات الفكر العربي الحديث للحرية، تناول عبد الوهاب الأفندي اقتصادات الحرية والتحرّر في صراعات الحداثة العربية، مفترضا أن مفهوم الحرية والممارسات المتعلقة به هو مفهوم حديث مصدره الغرب، وتلاه محمد أوريا الذي اقترب من الحرية في الفكر والممارسة العربيين من المنظور الرولزي للعدالة الاجتماعية كإنصاف.

وأسست ثناء فؤاد عبد الله بحثها في الفصل العاشر عن سؤال الحرية الليبرالية في السياق العربي، مستشهدةً بتجربة حركة النهضة.



حرية معتقد

وفي القسم الرابع، الحرية الدينية وحرية المعتقد، افتتح معتز الخطيب الفصل الأول بالحديث عن الحرية الدينية وقتل المرتد، مطالبا بإعادة التفكير في الاجتهاد الفقهي، وسلط الضوء على حدّ الردّة.

واعتبر أنه يثير كثيرًا من الأسئلة والإشكالات بخصوص الحرية الدينية والعلاقة المرجعية والتأويلية بين القرآن والسنة، كما أثار مسألة القيم الأخلاقية الثاوية خلف الأحكام الفقهية.

وتناول سعيد أقيور حرية المعتقد في الفصل التالي من السجال الفكري إلى التنزيل الدستوري، معتبرا أن توطين مفهوم الحرية وتبيئته في مجال التداول العربي والإسلامي اصطدما بمعوقات منهجية ومعرفية، منها دلالات المفهوم ونظرة العرب والمسلمين الارتيابية للقضايا التي حملها في نسق ولادته والمضامين التي واكبت تطوره.

في حين تناولت محاسن عبد الجليل الحرية في التمثلات الاجتماعية، بين الثقافة العالِمة والثقافة الشعبية من صلب الحلاج إلى إعدام محمود محمد طه في السودان أواسط ثمانينيات القرن الماضي.

أزمة فكر الحرية

وفي القسم الخامس، أزمة فكر الحرية في البلاد العربية، تناول سهيل الحبيب أزمة الفكر الأيديولوجي العربي في استيعاب الأنموذج الممكن تاريخيا لدولة الحريات الحديثة في البلاد العربية، وتناول أحمد مفلح قضية غياب الحرية في "عالم الفكر" العربي.

وتوقف فريدريك معتوق عند العصبيات آكلة الحريات السياسية، وعند التأثير الهدّام الذي تؤدّيه العصبيات في درء توطين الحريات السياسية في البلدان العربية، ومن ثمّ الالتفاف على الحداثة وعلى الديمقراطية فيها.