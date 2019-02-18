بفعاليات تراثية.. قطر تشارك في احتفالات الكويت الوطنية

نادية الدباس-الكويت

تحت شعار "الكويت.. بلادنا الكويت" تشارك دولة قطر في احتفالات شقيقتها بعيدها الوطني وعيد التحرير.

ففي قرية صباح الأحمد التراثية وبحضور مستشار أمير الكويت محمد ضيف الله شرار، انطلقت الاحتفالات التي تنظمها اللجنة المنبثقة عن مركز قطر للفعاليات الثقافية والتراثية بالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة عبر العديد من الفعاليات الثقافية والتراثية والفنية والرياضية المنوعة.

وأكد مدير إدارة الفعاليات في مركز قطر للفعاليات الثقافية والتراثية نايف المري أن المشاركة القطرية تأتي تقديرا لمواقف الكويت وأميرها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الطيبة والأصيلة تجاه دولة قطر، وتأكيدا للأخوة واللحمة المجتمعية التي تربط الشعوب الخليجية والمصير الواحد والمشترك لدول الخليج العربي.