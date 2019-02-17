"هوية".. مشروع يدعم حقوق الفلسطينيين بالوثائق والصور

محمد خالد-صيدا/جنوب لبنان

لم يكن اللاجئ الفلسطيني عدنان الحاج موسى يتوقع الحصول يوما ما على أي وثيقة قديمة تثبت وجود منزل لأجداده في قريته أم الفرج قضاء عكا شمال فلسطين المحتلة، لكن تطوعه مع المشروع الوطني للحفاظ على جذور العائلة الفلسطينية (هوية) بمدينة صيدا جنوب لبنان ، فتح له المجال أكثر في الحصول على وثائق بريطانية تثبت ملكية أجداده لمنازل في أم الفرج.

يصف عدنان (30 عاما) فرحته قائلا "لم أصدق أنني حصلت على هذه الوثيقة ووثائق أخرى لأهالي قريتي من خلال البحث، بهذه الوثائق نثبت أن فلسطين لنا، بالأدلة والوثائق وندحض الرواية الإسرائيلية أن لا وجود لفلسطين"، ويضيف "بهذه المستندات نثبت ملكيتنا لأراضينا داخل فلسطين المحتلة ويمكن استخدامها في المحافل الدولية من أجل استرجاع حقوقنا كاملة".

تأسس مشروع "هوية" عام 2008، وهو حسب القائمين عليه مشروع وطني يسعى للحفاظ على جذور العائلات الفلسطينية، إذ يحمل على عاتقه الحفاظ على حق الإنسان الفلسطيني بأرضه المحتلة، سواء الذين بقوا داخل الوطن أو الذين يقبعون في الشتات منذ عشرات السنين.

ويقول مدير المشروع ياسر قدورة إنه "يدعم الفلسطيني حيثما كان ليطالب بحقه مدعوما بالوثائق والصور والروايات التاريخية الصحيحة.. لذلك حرصنا على الاهتمام بتوثيق تاريخ وحاضر كل عائلة فلسطينية، بغض النظر عن حجمها أو طائفتها أو حتى وضعها الاقتصادي أو نفوذها السياسي".