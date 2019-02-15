"الشيطان يعظ".. فضيحة خالد يوسف بمزاد التعديلات الدستورية

أسامة صفار

وبعد أقل من دقيقة، تلقي المخرج المنفذ اتصالا وبدا عليه الهلع حين عرف هوية المتصل، وما كان منه إلا أن أنهى الاتصال ثم أقنع المخرج الكبير بإنهاء التصوير سريعا ودون ضجة، "لأن البطلة مطلوبة في جهة سيادية على الفور".



كان المتصل من رئاسة الجمهورية، وكان برفقة الرئيس، وليس لديه وقت طويل للانتظار، وهكذا قال المخرج "فركش" (انتهى التصوير).

لم يكن ذلك المتصل المهم أو ذلك الاتصال فريدا من نوعه؛ فمنذ أقام ضباط يوليو/تموز 1952 علاقة عضوية مع الفن والفنانين باعتبارهم أدوات ترفيه أحيانا و"جواسيس" (مجندين ومجندات) أحيانا أخرى؛ صار الوسط الفني مستباحا تماما لعالم السياسة، وبالتالي فإن ادعاء البراءة الأخلاقية وتأديب المجتمع والفنانين والفنانات من قبل هؤلاء كاذب بالضرورة.

ورغم ذلك، نجحت قصة التسريبات الجنسية للمخرج المصري والنائب في البرلمان خالد يوسف مع فتاتين في سحب بساط اهتمام الشارع المصري ووسائل التواصل الاجتماعي من قضية التعديلات الدستورية المرتقبة -إلى حد كبير- لكن الثمن الذي دفعه المجتمع المصري بالتعامل مع تلك العملة الفضائحية الرديئة قد يكون أكثر فداحة من مجرد تعديلات منتهى من تمريرها كغيرها مما كان من المستحيل طرحه للعلن من قبل في مصر.

ورغم أنه لا يمكن الدفاع عن سلوكيات منحرفة مهما كانت المبررات، فإن السياق العام الذي تم الفضح من خلاله يؤكد أن العملية انتقامية، وتهدف إلى تغيير موقف المخرج من التعديلات الدستورية، وتوجيه رسالة لمن تسوّل له نفسه مستقبلا معارضة السلطة في شأن حيوي بالنسبة لها.

ويتفق كثير من نقاد السينما مع الناقدة المصرية ماجدة خير الله في ضرورة التعامل مع النائب خالد يوسف بشكل مستقل عن سلوكه الشخصي ومحاسبته فقط على مواقفه العامة، حيث أكدت الناقدة على موقع فيسبوك أن الأجهزة المتخصصة في "إيذاء المواطن" تتقاضى مرتبات ضخمة جدا من أجل هذا الغرض، ورغم ذلك تقدم سيناريوهات مستهلكة ومبتذلة، وختمت خير الله بمطالبة ساخرة لتلك الأجهزة ببعض الإبداع في سيناريوهات الإيذاء مقابل المرتبات الضخمة.

أما الكاتب المصري جمال الجمل فيشير في تغريدة عن القضية نفسها إلى خسارات مجانية، قائلا إن تحقيقات النيابة في "فخ خالد يوسف" تتجه إلى "التدمير الذاتي للقضية"؛ فالاتهامات التي أثيرت تسقط تماما حسب ما تضمنته التحقيقات.

وتشير هذه الواقعة وغيرها إلى أن النظام الحالي في مصر يستخدم آليات الإلهاء عبر فضح الفنانين بشكل مبالغ فيه مقارنة بالأنظمة التي سبقته، ونتجت عن ذلك حالة من الاحتقار العميق لكل ما يتعلق بالفن -حتى وإن أقبل عليه الجمهور- وهو ما أهدر جزءا كبيرا من قوة مصر الناعمة، وبينما يخفي كل نظام فشله بكشف قضية لاأخلاقية لفنان أو فنانة، أو حتى بتلفيقها، فإن التركيز الإعلامي عليها يتكفل بتشويه الجميع؛ سواء كانوا مذنبين أو أبرياء.