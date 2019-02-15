لماذا تحول عيد ديني روماني إلى يوم للحب والعشاق؟

عمران عبد الله

يشتهر يوم "الفالنتاين" بالعشاق الذين يشترون ورودا وبطاقات حمراء مزينة بالقلوب وصناديق شوكولاتة وعلب زهور ودببا، ويرتدون قمصانا مزينة بعبارات عن العشق والغرام التي تميز عيد الحب الذي احتُفل به طوال قرون.

أصبح هذا الحدث السنوي عيدا تجاريا كذلك لأصحاب المحلات، إذ اقتضى العرف أن يقدم الرجال فيه هدية لزوجاتهن أو حبيباتهن، وأصبح اليوم محملا بتوقعات العشاق، لكن ينسى كثيرون أن يظهروا حبهم وعاطفتهم لشخص آخر ربما لا يذكرون قصته.

لماذا سمي عيد الحب بالفالنتين؟

كان هناك العديد من القديسين المسيحيين باسم فالنتين، لكن أشهرهم هو القديس فالنتين في روما الذي ارتبط اسمه بعيد الحب. ولد فالنتين في أومبريا بإيطاليا عام 226 للميلاد، وكان كاهنا في عهد الإمبراطورية الرومانية.

تقول الأسطورة إن جنود الجيش الروماني كانوا ممنوعين من الزواج، إذ كان الإمبراطور كلوديوس الثاني يعتقد أن الرجال المتزوجين ليسوا جنودا جيدين.

وجد الإمبراطور أثناء سعيه لتوسيع إمبراطوريته أنه يحتاج إلى عدد كبير من الجنود الذين كانوا بدورهم مترددين في ترك زوجاتهم وعائلاتهم، ولذلك منع الزواج والعلاقات العاطفية.