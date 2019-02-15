لماذا تحول عيد ديني روماني إلى يوم للحب والعشاق؟
عمران عبد الله
أصبح هذا الحدث السنوي عيدا تجاريا كذلك لأصحاب المحلات، إذ اقتضى العرف أن يقدم الرجال فيه هدية لزوجاتهن أو حبيباتهن، وأصبح اليوم محملا بتوقعات العشاق، لكن ينسى كثيرون أن يظهروا حبهم وعاطفتهم لشخص آخر ربما لا يذكرون قصته.
لماذا سمي عيد الحب بالفالنتين؟
كان هناك العديد من القديسين المسيحيين باسم فالنتين، لكن أشهرهم هو القديس فالنتين في روما الذي ارتبط اسمه بعيد الحب. ولد فالنتين في أومبريا بإيطاليا عام 226 للميلاد، وكان كاهنا في عهد الإمبراطورية الرومانية.
تقول الأسطورة إن جنود الجيش الروماني كانوا ممنوعين من الزواج، إذ كان الإمبراطور كلوديوس الثاني يعتقد أن الرجال المتزوجين ليسوا جنودا جيدين.
وجد الإمبراطور أثناء سعيه لتوسيع إمبراطوريته أنه يحتاج إلى عدد كبير من الجنود الذين كانوا بدورهم مترددين في ترك زوجاتهم وعائلاتهم، ولذلك منع الزواج والعلاقات العاطفية.
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أصبح عيد الحب يوما مهما منذ منتصف القرن التاسع عشر عندما حوّل التجار تقاليد دينية وشعبية إلى عطل حديثة (رويترز)
ورفض فالنتين بشدة هذا الحظر وعارض منع الزواج، بل إنه ذلك قام بترتيب حفلات زفاف سرية للجنود المسيحيين.
وتذكر روايات أخرى أنه أُعدِم، لأن المسيحية كانت ممنوعة في الإمبراطورية الرومانية، فقد كان يعاقب كُل من يمارس أحد أسرار الكنيسة ومنها الزواج.
وفي النهاية تم اكتشافه واعتقاله وإعدامه في 269 للميلاد.
وتشير أسطورة أخرى إلى أن فالنتين اعتقل بالفعل لمساعدة المسيحيين المضطهدين على الهروب من السجن في روما، وبينما كان معتقلا في السجن نفسه وقع في حب امرأة شابة -يعتقد أنها ابنة السجان- كانت تزوره في زنزانته.
وفي يوم إعدامه الموافق 14 فبراير/شباط، ترك فالنتين لهذه الفتاة رسالة حب واحدة موقعة "من فالنتينك".
عيد مخضب بدماء فالنتين
تم الاحتفال بالكاهن فالنتين في يوم "عيد القديس فالنتين" منذ عام 496 للميلاد، وتم حفظ رفاته ومتعلقاته في سرداب الموتى بكنيسة سان فالنتينو في روما التي كانت موقعا مهما للحجاج المسيحيين عبر العصور الوسطى، حتى تم نقل بقايا القديس فالنتين إلى كنيسة سانتا براديس خلال فترة بابوية نيكولاس الرابع في القرن الثاني عشر.
ويتم عرض جمجمة القديس فالنتين المزينة بالزهور في كاتدرائية سانتا ماريا في روما، بينما أرسلت بقية الآثار والرفات إلى كنيسة في دبلن كهدية من البابا غريغوريوس السادس عشر إلى أحد البابوات الإيرلنديين معروف بأعماله الإغاثية.
|الاحتفال بعيد الحب بات تقليدا شائعا في جل أنحاء العالم (الأناضول)
وتم تخزين تابوت يحتوي على بعض عظام القديس فالنتين وقارورة احتوت على دمه في كنيسة وايتفرير في دبلن منذ عام 1936، ويزور الأزواج هذه الكنيسة منذ ذلك الحين خاصة في 14 فبراير/شباط.
متى أصبح عيد الحب تجاريا؟
على الرغم من أن عيد الحب كان معروفا في العصور الوسطى، فإنه لم يصبح شائعا حتى أوائل القرن التاسع عشر.
أصبح عيد الحب يوما مهما منذ منتصف القرن التاسع عشر، عندما حوّل التجار وأصحاب المطابع الأميركيون تقاليد دينية وشعبية إلى عطل حديثة، ولكن قليلين فقط من يدركون أن العطلة بدأت كعيد مسيحي لإحياء ذكرى شهيد قديم يدعى فالنتين.
واشتهرت بطاقات عيد الحب منذ اختراع الطباعة واستخدام طوابع البريد، وبدأ العشاق يرسلونها في هذه المناسبة، وأصبحت الرسائل والقصائد مفعمة بالأشواق والحيوية.واليوم، يتم إرسال أكثر من 25 مليون بطاقة عيد الحب سنويا في المملكة المتحدة، وأكثر من 190 مليونا في الولايات المتحدة الأميركية.