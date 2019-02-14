بيومها العالمي.. هل لا تزال الإذاعة الأكثر وصولا للجمهور؟

عمران عبد الله

تعتبر الأمم المتحدة الراديو وسيلة الإعلام الأكثر وصولا للجمهور في كل أنحاء العالم، وترى أنها طريقة اتصال قوية وغير مكلفة للوصول إلى المجتمعات النائية والفئات المستضعفة مثل الأميين وذوي الإعاقة والفقراء.

وتحتفي الأمم المتحدة اليوم باليوم العالمي للإذاعة تزامنا مع ذكرى إطلاق إذاعة الأمم المتحدة التي أنشئت عام 1946، وتعتقد أنها لا تزال فعالة في التواصل والتغيير، وتضطلع بدور كبير في التواصل في حالات الطوارئ والكوارث.

وبحسب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، يمثل الراديو منبرا للمشاركة في النقاش العام بغض النظر عن المستوى التعليمي للناس.

وطالبت الأمم المتحدة في احتفالات العام الحالي بالراديو بالتركيز على تأثير الراديو في السعي إلى عالم أكثر سلاما وتسامحًا، واقترحت أفكارا لبرنامج الاحتفالات مثل الاستخدام المكثف لوسائل الإعلام الاجتماعي.

أهمية الإذاعة

كما اقترحت الأمم المتحدة تطوير موقع مخصص لتسهيل المشاركة الافتراضية والبرامج الإذاعية الخاصة وتبادلها وإقامة مهرجان للشركاء الرئيسيين بهدف إذكاء الوعي بين الجمهور ووسائل الإعلام بأهمية الإذاعة.