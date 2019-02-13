كيف صُنع معجم الدوحة التاريخي؟.. سيمنار المركز العربي يجيب

عقد المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات اليوم الأربعاء في الدوحة حلقة جديدة من السيمنار الأسبوعي، قدّم خلالها الخبير اللغوي بمعجم الدوحة التاريخي للغة العربية محمد الخطيب محاضرة بعنوان "كيف صُنع معجم الدوحة التاريخي للغة العربية؟ من معضلة النص إلى دقة البناء".

وتعمّد الخطيب في محاضرته ألا يكون حديثه عن المعجم، بل في المعجم؛ إذ أوضح أنّ هذا المُنتج كان ثمرة عمل ثلّةٍ من المعجميين المرابطين من علماء العربية، الذين استلموا مسؤولية بناء معجم تاريخيّ يتحرّى انتقاء الألفاظ وفق الضوابط المعجمية التي نُصّ عليها في الدليل المعياري.

كما أبرز الخبير اللغوي بعض الصعوبات التي كانت معضلة النص العربي، وما فيه من الامتداد وتعدد المصادر، مشيرا إلى أن المصادر غير المخدومة تمثّل 90% من تراث الأمة الذي لم يُحقّق، بينما تحتوي المصادر التي حُقّقت العديد من الأخطاء، أو فيها إغفال متعمّد لما هو مُشكل.