العراقي صموئيل شمعون: عمل روائي واحد يُخلد صاحبه
ويبرهن شمعون على صدق نظريته باستفتاء أجرته مجلة "بانيبال" الفصلية التي يصدرها مع شريكته مارغريت أوبانك وتُعني بترجمة الأدب العربي إلى الإنجليزية.
وقال إن المجلة أجرت استفتاء حول مئة رواية عربية، فكانت النتيجة أن الأدباء الذين دخلوا القائمة لهم كتاب واحد اشتهروا به.
وصموئيل شمعون روائي وقاص وشاعر اشتهر عالميا برواية "عراقي في باريس" التي صدرت عام 2005 وتُرجمت إلى الإنجليزية والفرنسية والسويدية. كما أصدر مجلة "كيكا" للأدب العالمي على الإنترنت.
ويحلم الكاتب العراقي بنقل المنتج الثقافي العربي إلى اللغة الإسبانية، إذ يرى أن الاهتمام الأكبر ينصب على ترجمته إلى الإنجليزية، وهو ما لا يكفي لنشر الأدب العربي عالميا.
وقال إنه قبل عشرين عاما عندما بدأ مجلة "بانيبال" كانت هناك خمس روايات عربية تترجم سنويا إلى الإنجليزية، واليوم هناك أكثر من أربعين رواية عربية تترجم سنويا.
ويرى شمعون أن الكتّاب العرب الذين هاجروا إلى الغرب واستوطنوه وأصبحوا يكتبون بلغات مختلفة غير العربية، يلعبون دورا كبيرا في التعريف بالأدب العربي.
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