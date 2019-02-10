 شاهد.. التاريخ يعود للحياة في متاحف مشيرب بقطر
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شاهد.. التاريخ يعود للحياة في متاحف مشيرب بقطر

نشرت الصفحة الرسمية لمتاحف قطر على موقع التواصل الاجتماعي تويتر مقطع فيديو يظهر كيف تقمص ممثلون أدوارا تعود للماضي، مقدمة بذلك تجارب تفاعلية جديدة للزوار.

وتحت وسوم #متاحف_مشيرب و#الدوحة و#التاريخ_ يعود_للحياة أوضحت الصفحة أن الأمر يتعلق ببيت الشركة الذي كان مقرا رئيسيا لأول شركة نفط عملت في قطر.

ويسرد البيت قصص الرواد القطريين الذين عملوا بكد ونشاط في حقول النفط قديما ووهبوا حياتهم من أجل بناء وطنهم وتأمين لقمة العيش لأبنائهم وأسرهم، وكانوا أول من ساهم في إحداث تحول حاسم في مسيرة نمو قطر خلال فترة اكتشاف النفط.

المصدر : الجزيرة
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