الثورة وعنفوان الفكرة.. في النقد الذاتي للثورة "المغدورة" بتونس

مجدي السعيدي-تونس

صدر في ديسمبر/كانون الأول 2018 كتاب "الثورة وعنفوان الفكرة" للكاتب والسياسي التونسي عبد الرؤوف العيادي، ويتناول مسار الثورة التونسية بنفس نقدي ينم عن شعور بالمرارة إزاء الفشل الذريع لأهداف مرحلة مفصلية في تاريخ تونس الحديث.

ويعبر الكاتب عبر أسلوب سردي لا يخلو من التحليل والتقويم عن رؤيته لمسار الثورة منذ اندلاع أولى شراراتها في 17 ديسمبر/كانون الأول 2010 وحتى الآن.

غير أن المؤلف لا ينفك يضمن قراءته نفسا نقديا لاذعا وإحساسا يأخذ من التشاؤم شيئا ومن الخيبة أشياء ليخلص إلى التعبير عما وصفه بـ "الثورة المغدورة" تلك التي تعرضت لغدر السياسيين حتى وصل بها الحال للارتماء بأحضان المنظومة القديمة بعد أن سلبتها الحكومات المتعاقبة تلك الجذوة المتوهجة من الحماسة والرغبة في التأسيس لتيار مدني وثوري جديد.

يتناول كتاب "الثورة وعنفوان الفكرة" للكاتب والسياسي التونسي عبد الرؤوف العيادي مسار الثورة التونسية بنفس نقدي ينم عن شعور بالمرارة إزاء الفشل الذريع لأهداف مرحلة مفصلية في تاريخ تونس الحديث.

ويعبر الكتاب الذي صدر في طبعته الأولى في ديسمبر/كانون الأول 2018، عن رؤية الكاتب، عبر أسلوب سردي لا يخلو من التحليل والتقويم، مسار الثورة منذ اندلاع أولى شراراتها في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2010 وحتى الآن.

غير أن المؤلف لا ينفك يضمن قراءته نفسا نقديا لاذعا وإحساسا يأخذ من التشاؤم شيئا ومن الخيبة أشياء ليخلص إلى التعبير عما وصفه بـ "الثورة المغدورة" التي تعرضت لغدر السياسيين حتى وصل بها الحال للارتماء في أحضان المنظومة القديمة بعد أن سلبتها الحكومات المتعاقبة تلك الجذوة المتوهجة من الحماسة والرغبة في التأسيس لتيار مدني وثوري جديد.