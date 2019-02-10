الاستثمار الثقافي في تونس.. إبحار ضد التيار

خديجة بن الحاج حميدة-تونس

يعتبر البعض الاستثمار في المجال الثقافي بتونس مغامرة كبرى بل إبحارا ضد التيار، وهو ما لا يستقيم دائما، فالفنون جنون، والهوس بالإبداع قد يدفع الإنسان دفعا نحو خوض المغامرة والبحث عن متعة لا تقدّر قيمتها بالدرهم أو الدينار.

في تونس -وخصوصا في السنوات الأخيرة- استفاد بعض رجالات الثقافة والمهتمّون بالإبداع الفني من مناخ حرية التعبير وانزياح بعض القيود التي كانت تكبل حركة المبدعين، للمبادرة من أجل خلق فرص للفعل الثقافي والترويج للمنتج الإبداعي خارج الأطر الرسمية والفضاءات المعهودة.

مسرح كورتينا.. حيث يتحوّل المسرح إلى علاج

بدأ مسرح "كورتينا" بمدينة القلعة الكبرى الواقعة بالوسط الشرقي لتونس في شهر مارس/آذار 2014 بإمكانيات محدودة داخل مبنى يعود في الأصل إلى مركز للمعاقين، مما جعل محمد علي سعيد -صاحب المشروع- يفكر في طريقة لإشراك أبناء المركز من ذوي الاحتياجات الخاصة في أنشطته، ليكتسب بذلك المشروع بعدا اجتماعيا وإنسانيا إلى جانب خصوصيته الثقافية.

جانب من الحضور في فعالية أيام كورتينا لمسرح الطفل (الجزيرة)

فكرة المشروع انطلقت في البداية -وفق سعيد- من رغبة في توفير فضاء لممارسة النشاط المسرحي في ظل قلة الأماكن المعدّة لذلك، فتسنّى له عبر مركز رعاية المعاقين أن يحوّل جزءا من المبنى إلى قاعة عرض هيأها للقيام بأنشطة مسرحية مختلفة.

وقد نجح هذا المسرح في سنوات قليلة في استقطاب جمهور واسع، كما تمكن من تنظيم ثلاث فعاليات كبرى، لعلّ أبرزها "مسرح المئة كرسي" الذي تحوّل إلى حدث مميّز في المدينة.

ويؤكد سعيد للجزيرة نت أن قربه من عالم ذوي الاحتياجات الخاصة جعله يبحث عن السبل الكفيلة لتمكين هؤلاء من فرصة الاقتراب أكثر وملامسة أبجديات الفن الرابع وتطويعه لعلاجهم وتيسير اندماجهم في المجتمع.

فدشن سعيد ملتقى علميا سنويا يهتم بتنمية قدرات الأطفال ذوي الإعاقة باعتماد تقنيات المسرح العلاجي، وكانت أولى دوراته العام الماضي بحضور خبراء ومختصين من تونس وخارجها. ويشير سعيد إلى أنه بصدد التحضير للدورة الثانية من هذا الملتقى المتوقع عقده خلال شهر أبريل/آب القادم.

يقول سعيد "إن مشروعه لا يدر عليه أموالا طائلة، وإن الدعم الذي توفّره وزارة الثقافة المتمثل في منحة التسيير والتجهيز يعتبر ضئيلا جدا بالمقارنة مع الأنشطة التي يؤمنها المسرح، ومع ذلك فإني لا أخفي سعادتي بهذا المشروع الذي ينمو يوما بعد يوم ويتحدّى الصعاب".

البيرو.. منصة من أجل تطوير سوق الفن في تونس

كريم الصغير شاب تونسي لم يغره الكسب المالي الوفير بقدر ما بحث عن مشروع راوده منذ الصغر، يتمثل في إنشاء رواق للفنون أسماه "البيرو"، وهي منصة فنية مستقلة تقع وسط مدينة سوسة الساحلية.

معرض بعنوان "أضواء متوسطية" احتضنه رواق البيرو (الجزيرة)

آثر كريم أن يستثمر في مشروعه الفني والثقافي منذ ثلاثة أعوام، دافعه في ذلك شغفه الكبير بالإبداع وإيمانه بأفكاره وبقدرته على النجاح، فهو يعتقد أن الاستثمار في مجال الثقافة ينطلق حتما من شغف كبير بعالم الفنون، ويستوجب شخصية تجمع بين حب الفن وحب المغامرة.

وفي حديثه للجزيرة نت عن بداياته، يقول إنه حين حدّث أصدقاءه عن نيته تحويل محل ورثه عن والده إلى رواق للفنون يختص بمعارض الفن التشكيلي والتصوير الفوتوغرافي والفنون المرئية وتنظيم الفعاليات الثقافية، نعتوه بالجنون وسوء التصرف، إذ يكفي -بحسب رأيهم- أن يحوّل هذا المحل الواقع وسط مدينة سياحية إلى مقهى أو مطعم أو حتى يؤجره ليؤمن دخلا محترما ومضمونا.

وبالفعل تسنى لهذا الفضاء أن يحتضن المبدعين من سوسة ومن خارجها، وأصبح منطلقا لتنظيم العديد من الفعاليات المحلية والدولية، من ذلك فعالية "اليوتوبيا البصرية" التي أقيمت في يوليو/تموز الماضي بحضور أكثر من خمسين فنانا عالميا.

دعم حكومي.. لكنه محدود

"كورتينا" تماما كما "البيرو"، مشروعان يسعيان للاستثمار في الفن والإنسان، هاجسهما التأسيس لواقع ثقافي مختلف قد يتأخر ريعه ماديا، ولكنّ إصرار كل من محمد علي سعيد وكريم الصغير كبير للمواصلة والاستمرار، فضلا عن أنهما أجمعا على أن البدايات كانت صعبة على مستوى المردود المالي غير أنّ الحال تغير بتقدم المشروعين وتطور الإقبال والمردود المادي.

الرجلان يعترفان مع ذلك بأنّهما لم يحصدا إلى الآن دخلا كبيرا ومجزيا، ولكنهما أيضا لا ينفيان استفادتهما من الدعم المالي لوزارة الثقافة وإن كان محدودا.

يذكر أن في تونس عدة آليات وامتيازات مالية مهمة تمكن من توفير التمويلات الضرورية لإنجاز المشاريع في قطاع الإنتاج والصناعات الثقافية، من ذلك ما جاء في مجلة الأداء على القيمة المضافة من امتيازات لفائدة الأنشطة الثقافية، تتمثل في إعفاء عديد من العمليات المتعلقة بالمنتجات الثقافية الخاصة من دفع ضريبة القيمة المضافة.