أبو القاسم سعد الله.. هكذا تربع على عرش المؤرخين الجزائريين

في ليلة 27 رمضان، رأت والدته في منامها أضواء باهرة تغطي فناء البيت وتمتد مع البصر.. سارعت وهي مندهشة لتضرع إلى الله أن يفتح على ابنها "بالعلم الشريف"، ثم قرأت سورة الإخلاص وعادت إلى فراشها بعد انحسار الضوء وعودة الظلام.

ظلت الأمّ تعيد هذه القصة على ابنها كلما تقدم في دراسته، وبغموض داخلي كان يصدق حكاياتها ويزداد تعلقا بالحفظ والنجاح، حتى أحس كأن القدر قد سخره فعلا للدراسة، وأن هناك يدا خفية تدفعه للمستقبل.

أما والده فكان يردّد على مسامعه دائما "لقد أوقفتك في سبيل العلم"، رغم حالة الأمية والظروف الاجتماعية القاهرة التي عاشها خلال ثلاثينيات القرن العشرين.

هكذا حفّز الوالدان شيخ المؤرخين الجزائريين أبو القاسم سعد الله على شقّ طريقه نحو المجد المعرفي، مثلما رواها بنفسه في كتابه "حياتي".

فقد ولد عام 1930 في ضواحي قمار بالجنوب الشرقي للجزائر، في بيئة قاحلة طبيعيا وعلميّا، أنهكها الاستعمار الفرنسي، ومن عائلة فقيرة جدا، حتى إنه لم يلبس ثوبا جديدا قطّ إلا بعد بلوغه السابعة عشرة من عمره، وأوّل قميص اشتراه له أبوه كان من الملابس المستعملة للجنود الأوروبيين في الحرب العالمية الثانية، مكافأة له بمناسبة ختمه القرآن الكريم.

لكن من حسن حظ الطفل سعد الله أن خاله الشيخ الحفناوي هالي وزوج خالته الشيخ محمد الطاهر التليلي، رجلان متعلمان في جامع الزيتونة بتونس، وتحت تأثيرهما اقتنع والده بتفريغه للعلم وعدم تكليفه بأعمال الفلاحة مثل إخوانه وأقرانه.

لذلك ألحقه في سنّ الخامسة بجامع القرية لحفظ القرآن إلى أن ختمه كاملا، وصلّى بالناس التراويح عام 1946. غير أنه لم ينتسب خلال تلك الفترة إلى المدرسة النظامية الفرنسية التي رفضها الأهالي.

وشرعت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في الترويج لأفكارها الإصلاحيّة، فكان والده من أنصارها ومشتركا في جريدتها "البصائر"، حيث صار أبو القاسم المستفيد منها لأن الأب أميّ لا يقرأ، لتبدأ منها رحلة التكوين الأدبي والثقافي.