نائب هولندي معاد للإسلام يعيد طرح مسابقة الرسوم المسيئة للرسول

أعاد النائب في البرلمان الهولندي خِيرت فيلدرز -المعروف بمعاداته للإسلام- طرح مسابقة كاريكاتيرية مسيئة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، معلنا اسم الفائز بها اليوم الأحد.

وتأتي خطوته هذه بعد عام من إلغائه مسابقة مماثلة خوفا من ردود فعل غاضبة وعنيفة خاصة من المسلمين، بحسب ما ذكرت إذاعة دويتشه فيله الألمانية.

وفي وقت متأخر من مساء أمس السبت، طرح فيلدرز المسابقة عبر حسابه على تويتر، ودعا الناس لإرسال رسومهم الكاريكاتيرية بهذا الشأن.

وقال إن "حرية التعبير يجب أن تسود على العنف والفتاوى الإسلامية". وصباح الأحد، نشر فيلدرز تغريدة تضمنت ما قال إنه الفائز بالمسابقة.

ويبدو أن تويتر رفع الحظر المفروض على حساب فيلدرز الذي جُمّد قبل أشهر. وفي أغسطس/آب من العام الماضي، ألغى فيلدرز مسابقة مماثلة بعد اعتقال الشرطة الهولندية شابا هدد بقتله على خلفية موقفه المعادي للإسلام.

وأثارت محاولته تنظيم المسابقة الكاريكاتيرية آنذاك احتجاجات كبيرة في العالم الإسلامي. وتعليقا على الدعوة آنذاك، قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم عمر جليك إن اليمين المتطرف هو "داعش" أوروبا.

وفي مايو/أيار الماضي، أعلنت مؤسسة الإذاعة الهولندية أن شركة تويتر جمّدت حساب السياسي اليميني الهولندي المتطرف خِيرت فليدرز، بسبب تحريضه على الكراهية.

ويعتبر الحزب الذي يرأسه فيلدرز ثاني أكبر حزب سياسي في هولندا، وحصل على 20 من أصل 150 مقعدا في البرلمان، في انتخابات 2017.

وكانت صحيفة يولاندس بوستن الدانماركية قد نشرت في 2005 رسوما كاريكاتيرية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، أثارت مظاهرات في شتى أنحاء العالم الإسلامي.