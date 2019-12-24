بعد أن رأت والدها في المنام.. عُمانية تحوّل بيت أسرتها القديم إلى متحف

مازن المحفوظي-ولاية الرستاق/عُمان

عملت العمانية زكية اللمكية على تحويل بيت أسرتها القديم، الذي يعود لأحد أعلام عُمان، إلى متحف "قَصرى"، الذي يضم العديد من المقتنيات التراثية ويقصده الزوار من داخل سلطنة عمان وخارجها.

ويعود البيت الذي يقع بولاية الرستاق (شمالي السلطنة) لجدها الرابع وأحد أعلام عمان الشيخ راشد اللمكي، حيث كان البيت مدرسة لتحفيظ القرآن وتدارس علومه، ومكتبة ووسيلة للقضاء وتناول الشأن العام آنذاك.

وفازت زكية اللمكية أخيرا بالمركز الثاني عن جائزة السلطان قابوس للعمل التطوعي، التي تعد أهم الجوائز المهتمة بالعمل التطوعي وتدعمه في سلطنة عُمان.