اكتب كل يوم.. 12 نصيحة علمية لتحسين مهاراتك الكتابية

ويمكنك تحسين مهاراتك الكتابية من خلال بعض الخطوات، منها:

وعلى الرغم من أن التعبير عن وجهة النظر بالكلام قد يكون أسهل للبعض، فإن اللغة المكتوبة -بالنسبة للآخرين- يعد الطريقة الوحيدة التي تمكنهم من التواصل والتعبير عن ذواتهم.

قال موقع "ليرنينغ مايند" الأميركي إن تحسين مهاراتك في الكتابة يمكن أن يساعدك على تحديد مكانتك ويساهم في تنمية كفاءتك في عملك، فضلا عن أنه يكسبك احترام الآخرين، حتى بالنسبة لمن يتعلم لغة ثانية، يُعد اكتساب مهارات الكتابة بهذه اللغة ضروريا للغاية.

يقلل الناس من قيمة الكلمات المكتوبة، وعلى الرغم من أن للحديث اللفظي الكثير من المزايا فإن الأعمال المكتوبة المحررة جيدا يمكن أن تساعدك على تحقيق أهدافك.

كتابة مسودّة

إن المسودّة الأولى مهمة جدا لإتقان مهارات الكتابة، حيث من الأفضل الكتابة بشكل مباشر وارتكاب الأخطاء حتى لو كانت جملا لا معنى لها.

من جانب آخر، يمكن أن تساعدك كتابة المسودة في الحفاظ على تدفق أفكارك، لذلك ستتمكن من تحسين مهارتك في الكتابة من خلال كتابة مواد سيئة لغويا أولا، وبعد الانتهاء من المسودة الأولى، يمكنك استخدام مهاراتك اللغوية لتحسين المادة التي كتبتها.

تحديد الخطوط العريضة

تتطلب الكتابة الجيدة في بعض الأحيان إنشاء مخطط للموضوع، ويمكن أن تساهم هذه الخطوة الأساسية في تحسين مهاراتك في الكتابة بمرور الوقت، كما أن وضع مخطط من شأنه أن يساعدك في الحفاظ على ترتيب أفكارك المتشابكة.

على الرغم من أن إنشاء مخطط تفصيلي قد يبدو أمرا بدائيا، فإن العديد من الكتاب من مختلف الفئات العمرية يعتمدون هذه الطريقة لإنتاج مشاريع ناجحة.

كتابة المسودة ستساعدك في الحفاظ على تدفق أفكارك (بيكاسبي)

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معظم الأشخاص يُقرّون بأهمية القراءة والمطالعة لتحسين مهارات الكتابة اللغوية، لذلك ستساعدك قراءة العديد من الكتب في مجالات متنوعة على تطوير أسلوبك الكتابي.

تعلم تركيبة الجملة

هناك طرق من الكتابة يمكن أن تشد الانتباه إلى جزء معين من الجملة، وعلى الرغم من أن كل جوانب الجملة مهمة، فإنه يوجد دائما جزء خاص من الجملة يشد القارئ أكثر.

وتشمل هذه الطرق استخدام المركبات النعتية أو الأفعال، ويساعد ذلك القارئ على الاستمتاع أكثر بالكلمة المكتوبة.