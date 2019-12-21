الصحافة الثقافية بالمغرب.. جمع الشمل لاستعادة وهج مفقود

نزار الفراوي-الرباط

بين حنين إلى العصر الذهبي لصحافة ثقافية كانت تقود دورا تنويريا طليعيا في المشهد المغربي العام، ورغبة في تجاوز واقع الضحالة والسطحية الذي دفع بالمادة الثقافية والفنية الجادة إلى الهامش، تشكلت عناوين افتتاح الموسم الأول للرابطة المغربية للصحافة الثقافية التي رأت النور أخيرا، في مسعى لجمع شتات فئة متميزة من محترفي الإعلام، ورفع أصواتهم المعزولة.

وتجسيدا لهذه الإرادة في ربط الماضي بالحاضر واستعادة الوهج المفقود لإعلام ثقافي ظل حتى أواخر القرن الماضي متنفسا حقيقيا للحركة الإبداعية -الأدبية والفكرية والفنية- ووسيطها الضروري لدى الجمهور المغربي، دشنت الرابطة نشاطها بتقليد يراد له أن يكون سنويا، تلتئم فيه الساحة الإعلامية والثقافية حول تكريم رواد الصحافة الثقافية بمختلف منابرها المكتوبة والمسموعة والمرئية.

فمن خلال وجوه طبعت ذاكرة جمهور المشاهدين والقراء، احتفى ضيوف المكتبة الوطنية بالرباط، الجمعة، بممارسة صحفية فتحت أمام أجيال من المغاربة قنوات التواصل مع مختلف فنون الإبداع المغربي والعربي والعالمي، بوسائل عمل محدودة لكن بشغف مهني لا ينضب وإحساس سام بالواجب.

ضد الضحالة

جاء تأسيس هذه الرابطة وفقا لإرادة جماعية وإحساس عارم بالخلل، يقول رئيسها محمد جليد، إن "الصفحات الثقافية أول ما يضحى به عند حلول مادة إعلانية أو نزول ملف طارئ"، بل أضحت تواجه تهمة عدم المساهمة في ارتفاع المبيعات، "دون حجج معقولة أو دراسات ميدانية"، على حد قوله.