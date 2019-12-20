تجربة عربية غير مسبوقة.. تسعة روائيين أردنيين يسردون "حكايات المقهى العتيق"

عمران عبد الله

صدرت حديثا عن وزارة الثقافة الأردنية رواية "حكايات المقهى العتيق"، التي تغوص في تاريخ مدينة مادبا (وسط الأردن)، عبر خطين زمنين؛ واحد يستلهم القديم، وآخر يتطرق للواقع الحديث.

وقال الباحث والكاتب حنا القنصل في تقديمه للرواية إنها تمثل "فتحًا جديدًا في الرواية العربية عمومًا، والأردنية خصوصًا؛ فالتجديد في الأدب عامة والرواية خاصة بحث دائب للتعبير عن علاقة الأديب بواقعه، وهو أيضا حيازة جمالية، وتنقيب عن عالم أفضل".

وأضاف القنصل -في بيان وصل الجزيرة نت نسخة منه- أن "الجديد في هذه الرواية أنها ليست رواية راوٍ وكاتب واحد، بل اشترك فيها تسعة كتاب من أبناء مادبا، لهم تجارب مميزة.

وتواردت الفكرة الأولى للروائي جلال برجس، فكتبها وأشرف عليها إلى أن رأت النور بمعية مجموعة من الروائيين.

وتطرق كتاب الرواية إلى حقب تاريخية مختلفة؛ فقد تناول جلال برجس الحقبة المؤابية، بالإضافة إلى حركة الشخصية المتخيلة الدكتور مؤاب، وتناول علي شنينات الحقبة الأشورية، وإسلام حيدر الحقبة النبطية، ونوال القصار الحقبة الرومانية، وبلقيس عجارمة الحقبة البيزنطية، وسليمان قبيلات الحقبة الإسلامية، ويوسف غيشان رحيل المسيحيين من الكرك إلى مادبا، وعيسى الحميد الحقبة العثمانية، وأخيرا تناول بكر السواعدة مرحلة تأسيس الإمارة.