قصيدة السطر والرسم بالكلمات في زمن مواقع التواصل.. الشذرة الشعرية تنافس أشكال الشعر العربي

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من بين جميع المخلوقات وحده الرجل يبحث عن متعتين في وقت واحد

على هذه الشاكلة عشرات الآلاف من الشذرات الشعرية بعضها في سطرين وأطولها في أربعين سطرا، كتبها الشاعر الفرنسي الموريسي مالكولم دو شازال (1902- 1981) تضمنتها إصداراته التي تزيد على ستين كتابا منذ بدء مشواره مع الكتابة الأدبية وحتى وفاته.

تبدو الصورة الشعرية لدى القارئ لشذرات دو شازال عادية تارةً وصادمة طوراً آخر، غير أنها في جميع الأحوال مسكونة بهاجس خلق المدهش عن طريق المفارقة والدعابة، حتى بدا "شعر" دو شازال وكأنه فهرس للصور الشعرية المصاغة بلغة لا دور لها سوى دور الحامل للفكرة والمعنى، أي الرسم بالكلمات لخلق أدب جديد يختلط التشكيلي باللغوي فيه.

ويطلق الشاعر الفرنسي وصف "الأدب-الرسم" على هذا النوع وفقاً لما نقله إلينا الشاعر والمترجم العراقي عدنان محسن، صاحب ترجمة كتاب: مالكو دو شازال شاعر الشذرات/قصائد تليها مختارات من الحس التشكيلي الصادر عام 2017.

اقتصاد لغوي

تتكئ الشذرة في أكثر حالاتها على "الاقتصاد اللغوي" اقتصاد يتشكل على نحو موجز وبديع في كتابة الشعر، وفي أبسط تعريف لها تعد "قصيدة في سطر" أو طائرا جميلا يمكنه التحليق بريشة واحدة.

ولا تعترف الشذرة بالحذف والتشذيب والتنقيح، هي شكل مختلف يولد مكتملا بلا شوائب، أو هكذا يفترض أن تكون مخاضات ولادتها.

بمعنى آخر الشذرة تتبنى فكرة "لا مركزية النص" في وقت ما زالت الأشكال الشعرية العربية (العمود، التفعيلة، قصيدة النثر، وغيرها) تتراشق وتتصارع حول الأسبقية والأفضلية ومن يذهب إلى المستقبل ومن يتخلف؟

محسن ترجم شذرات دو شازال (مواقع التواصل)

لا بداية ولا نهاية

ينوه الشاعر والمترجم المغربي المقيم بباريس راك معروف بأن الكتابة الشذرية تفيد التشظي والانكسار والتقطع واللااكتمال. كأنها نصوص بلا بداية ولا نهاية.

ويستدرك معروف قائلاً إنها ليست تشظي نص سابق في صيغته الطويلة والمكتملة والمتواصلة، فالنص المكتوب بنفس طويل مؤطر بمكان (أو عدة أمكنة محددة بينها خيط رابط من الأحداث المربوطة بخيط منطقي) أو بزمان متواصل دون تقطع. إنها شظايا مستقلة بذاتها يمكن قراءتها منفردة أو مجتمعة بين دفتي كتاب، مبوبة حسب تيمات معينة.

لكن معروف يلفت الانتباه -في حديثه للجزيرة نت- إلى أن هناك نوعا لم يحظ إلا قليلا بالدراسة وهو دفتر الملحوظات أو "carnet de note" الأدبي، مما يثير سؤالا آخر حول الكتابة الشذرية والتفاعلية.

شخصيا يملك معروف الكثير من هذه الدفاتر الصغيرة التي تحتوي جزءا كبيرا من حياته. يشار إلى أن الأخير ترجم نصوصا لكتاب عالميين تميزوا في كتابة الشذرة منهم الشاعر والروائي الفرنسي آلان بوسكيه.

ضغط بحر في قطرة

"الشذرة، ضغط بحر في قطرة" كما يعرفها فخري رطروط أحد أهم كتابها المعاصرين والشاعر الفلسطيني المقيم بنيكاراغوا بحديثه للجزيرة نت، ويقول:

الشذرة ضغط بحر في قطرة

الشذرة ضغط العين في دمعة

الشذرة ضغط الجبل في صخرة

الشذرة ضغط الطريق في حذاء

الشذرة ضغط الربيع في زهرة

الشذرة ضغط دجاجة في إصبع نقانق.

الشذرة برعم صغير يتطور إلى ثمرة، وقد تتمدد القطرة فتصير بحراً، قد تتمدد الصخرة لتصير جبلاً، المهم أن تمتلك السر والآلية.

الشذرة نكهة مركزة.

الشذرة أصعب أنواع الكتابة، لأن فيها الزبدة، فيها عصر الدماغ إلى أبعد نقطة.

ليست "حِكَماً"

يظلم البعض "الشذرات" حين يتعامل معها باعتبارها "حِكَماً" فالشذرة ليست حِكمةً، فالحكمة مختزلة في عبارة واحدة تخلو من الشاعرية، جامدة لا تحلق، بينما الشذرة "قد تكون أي شيء: شعراً، فلسفة، تصوفا، تأملات وجودية، إلا إنها لن تكون حِكَماً" وفقاً للمترجم الأردني من أصل فلسطيني وليد السويركي، في تقديمه لكتاب "أصوات" مختارات للشاعر الأرجنتيني أنطونيو بورشيا الذي ترجمه السويركي عن الإسبانية.