أدب التغير المناخي.. روايات متشائمة لمستقبل العالم الحديث

ومع ذلك كانت الآثار الجانبية لهذه الخطة الطموحة هائلة، إذ كان متوقعا أن تغمر المياه العديد من البلدان الآسيوية، بينما ستكسب بلدان أخرى -مثل أميركا- أراضي يابسة جديدة. وقد أثارت الفكرة حالة من الذعر والغضب، وتم إيقاف المشروع والقبض على القائمين عليه نتيجة الاحتجاجات الشعبية الواسعة.

غلاف رواية "رأسا على عقب" للكاتب الفرنسي جول فيرن (مواقع التواصل)

وفي الواقع فإن المشروع الهندسي الذي تخيله جول فيرن يكاد يكون مستحيلا من الناحية العلمية، لكن الآثار الكارثية لتغير المناخ في القرن الحادي والعشرين وارتفاع سطح الماء واحتمال غمر مدن ساحلية به، ليست قصصا خيالية تنتمي لأدب "التغير المناخي" وإنما باتت واقعا ملموسا.

ويتناول الجنس الأدبي الجديد "الخيال المناخي" -على غرار "الخيال العلمي"- موضوعات التغير المناخي والاحتباس الحراري في المستقبل القريب، ومن الأعمال المبكرة التي تؤسسه كثير من أعمال جول فيرن، وروايات أخرى بينها "الريح من أي مكان" للبريطاني جي بالارد الذي يروي فيها تراجع الحضارة البشرية بسبب ارتفاع منسوب المياه والأعاصير المستمرة.