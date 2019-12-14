أقدم مكتبة عامة في فرنسا.. إشعاع "مازارين" الثقافي مستمر منذ 4 قرون

حفصة علمي-باريس

اعتنت مكتبة "مازارين" بكتب ومخطوطات نادرة جرى حفظها بعناية فائقة منذ أربعة قرون على رفوف وخزائن قديمة، لتتيح لكل من يزورها فرصة الغوص في التاريخ والاستمتاع برائحة الكتب القديمة والنادرة المثقلة بإرث أدبي وثقافي لا يقدر بثمن.

تعد "مازارين" أول مكتبة عمومية في فرنسا، وتقع في قلب العاصمة باريس قرب جسر الفنون حيث متحف اللوفر في الضفة المقابلة، ويعود تاريخ تأسيسها إلى القرن 17 على يد الكاردينال والدبلوماسي الفرنسي جول مازارين (1602ـ1661).

وبالإضافة إلى قيمتها الثقافية والتاريخية، اشتهرت هذه المكتبة بحكاية عاشقها السري الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا ميتران وحبيبته آن بنجو التي أنجبت منه ابنة سميت باسم المكتبة حيث التقيا لأول مرة، وهي اليوم الكاتبة الفرنسية مازارين بنجو التي كانت مخفية عن الصحافة لسنوات عديدة، إلى أن نشرت مجلة "باري ماتش" صورا للرئيس ميتران معها في نوفمبر/تشرين الثاني 1994.