المسيحية والفكرة الرأسمالية.. جذور الاتصال تحولت إلى قطيعة وانفصال

يفترض البعض أن الأفكار الرأسمالية نمت وازدهرت في عصر التنوير في القرن 18 الذي اشتهر بكونه زمن تضاؤل ​​دور الدين في المجتمع، لكن في الواقع كانت المؤسسة الكنسية في القرون الوسطى هي المكان الرئيسي لأول براعم الرأسمالية.

وربط عالم الاجتماع الألماني ماكس فيبر (1864-1920) أصول الرأسمالية بالمدن البروتستانتية الحديثة، حيث بدأت الأديرة والكنيسة التي امتلكت ما قد يصل لثلث الأراضي بأوروبا في ترشيد الحياة الاقتصادية بممارسات شبيهة بحكم القانون والبيروقراطية وآليات حل النزاع، والتخصص والدوام المؤسسي وتراكم رأس المال الذي قدمته الرأسمالية الحديثة.

ورأى فيبر أن البروتستانتية التي تهتم بمباهج الحياة أقرب للرأسمالية من الكاثوليكية "الأكثر انفصالاً عن العالم".

وهكذا، لم تكن الرأسمالية والمسيحية في صراع، إذ جادل فيبر في كتابه "الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية" (عام 1905) بأن "الروح" الأوّلية للرأسمالية ربما لم تكن نفسها مسيحية، لكن المسيحية البروتستانتية وعلم اللاهوت الكالفيني حفزا صعود الرأسمالية الحديثة، وكانت الرأسمالية متوافقة تقريبًا مع الممارسات المسيحية، ومع ذلك لاحظ فيبر أن هذه الروح ابتعدت بالفعل عن جذورها الدينية.