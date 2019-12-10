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وسط المقاطعة والاحتجاجات.. أردوغان ينتقد منح نوبل للأدب للنمساوي بيتر هاندكه

أردوغان (يمين) قال إن منح جائزة نوبل للأدب للنمساوي بيتر هاندكه يعد مكافأة على انتهاكات حقوق الإنسان (الأناضول)
أردوغان (يمين) قال إن منح جائزة نوبل للأدب للنمساوي بيتر هاندكه يعد مكافأة على انتهاكات حقوق الإنسان (الأناضول)

انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان منح جائزة نوبل للأدب إلى الأديب النمساوي بيتر هاندكه، وقال إن ذلك التتويج يعد مكافأة على انتهاكات حقوق الإنسان، وذلك على خلفية الانتقادات الموجهة لهاندكه بسببه دعمه للزعيم الصربي الراحل سلوبودان ميلوسوفيتش.

وتسلم هاندكه اليوم الثلاثاء الجائزة التي تبلغ قيمتها تسعة ملايين كرونة (935 ألف دولار) بينما شارك المئات في وقفتين احتجاجيتين باستكهولم، وأعلن بيتر إنجلوند عضو الأكاديمية السويدية التي تمنح جوائز نوبل أنه لن يشارك في احتفال تسليم الجائزة لهاندكه، وقال إن مشاركته ستكون من أعمال "النفاق". 

وقال أردوغان إن "منح جائزة نوبل للأدب إلى رجل عنصري ينكر الإبادة الجماعية في البوسنة ويدافع عن مجرمي الحرب في العاشر من ديسمبر/كانون الأول الموافق ليوم حقوق الإنسان لن يكون له معنى إلا منح جائزة لانتهاكات حقوق الإنسان".

وضمت تركيا صوتها إلى ألبانيا وكوسوفو وكرواتيا في مقاطعة مراسم تسليم جوائز نوبل احتجاجا على اختيار الأكاديمية لهاندكه (77 عاما) عن دعمه لميلوسوفيتش وإلقائه كلمة في جنازة الزعيم الصربي الراحل عام 2006 الذي توفي أثناء محاكمته أمام محكمة جرائم الحرب التابعة للأمم المتحدة.

واتُهم ميلوسوفيتش بارتكاب جرائم حرب فيما يتصل بارتكاب القوات الصربية فظائع وأعمال تطهير عرقي في البوسنة وكرواتيا وكوسوفو خلال حروب التسعينيات التي أثارها تفكك يوغوسلافيا الاتحادية.

المصدر : وكالات
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