النمساوي المغامر في بلاد السودان.. سلاطين باشا ومذكرات "السَّيف والنار"

عماد بابكر-الخرطوم

أرخت كتب كثيرة لتواريخ شعوب وحكت أحداث حقب مهمة فيها، غير أن كتاب السَّيف والنار في السُّودان لسلاطين باشا من الكتب التي أثار محتواها ومؤلفها جدلًا واسعًا، في حين يوجد من القراء من قرأ الكتاب واعتبره شاهدا على العصر ومنهم من لا يُعد المؤلف أكثر من سجين يمقت سجانه.

ولم يكن السَّيف والنار الكتاب الوحيد الذي أرَّخ لحقبة الثورة المهدية في السودان لكنه من أهمها لطول الفترة المؤرخة، ولكثرة أحداثها، ولكونه من أوائل الكتب التي تناولت الحركة المهدية، وأيضا للحفاوة التي استقبل بها في أوروبا.

أما في السُّودان -على وجه التحديد- فقريب منه كتاب سجين الخليفة لشارلز نيوفيلد (عبد الله المسلماني) وقد قبض عليه قادمًا من مصر في قافلة محملة بالذخائر ومتجهة إلى كردفان، واتهم بالتجسس رغم ادعائه التجارة.

ويشبه كتاب سلاطين كذلك حرب النهر لونستون تشرشل الذي وثَّق نِهاية المهدية، وعناوين أخرى، ويرتبط اسم الكتاب بقصة سيفه الذي فقده في دارفور واشتراه تاجر في أسوان ثم أهدي لسلاطين في لندن بعد فراره.

وذكر سلاطين داخل الكتاب قصة سيفه قائلا "إن فقد السلاح في مجاهل دارفور ثم الحصول عليه في قلب لندن أمر مدهش جدا، وهو فوق المصادفات العادية؛ وإذن لا قنوط ولا يأس؛ فقد ترجع الأقاليم التي فقدت إلى يدي صاحبها القديم رجوعا لم يكن يخطر على بال".

وتذهب أغلب الآراء إلى أن الجنرال ريجنالد ونجت -الذي كان حينها ضابط مخابرات بريطاني قبل أن يصبح لاحقاً مندوبًا ساميًا لبريطانيا في مصر- هو من أوعز لسلاطين بكتابة ما شاهده وعايشه في شكل معلومات ليتم استغلالها كوثائق بالجيش الإنجليزي، فأخذ ونجت هذه المعلومات وصنع منها الكتاب باللغة الإنجليزية.

ويقول د. عبد الله علي إبراهيم للجزيرة نت "معروف أن سلاطين هو المؤلف الثاني لكتابه وأن المؤلف الأول هو ونجت ومخابرات الجيش المصري التي كانت تروِّج بروباغندا (دعاية) لتهيئة الأذهان في إنجلترا للغزو انتقامًا لغردون" الحاكم العام البريطاني الذي قتل في الخرطوم.