العراقيون يودعون أحد الحناجر الذهبية.. القارئ وليد الفلوجي

عماد الشمري-الأنبار

قد يأخذ الله منك أشياء ثمينة فيعوضك بأثمن منها، وهو ما ترجمته سيرة القارئ الشيخ وليد إبراهيم الفلوجي، حين خسر بصره ففقد رؤية الناس لكنهم رأوه كبيرا، فعوضه الله بأن ينال رفعة في نفوس الآخرين عوضته النظر للدنيا ومن فيها بحنجرة أدمنت تلاوة القرآن فخشعت له قلوب الآخرين.

النشأة والمرض

منذ الرابعة من عمره، أصيب بمرض الرمد الصديدي الذي اجتاح مدينة الرمادي حينها، ليفقد بصره سنة 1945، فكانت بداية مسيرة مؤلمة؛ هكذا بدأ الدكتور ناظم إبراهيم -الأخ الأصغر للقارئ وليد- سرد طفولته في حديثه للجزيرة نت.

يضيف ناظم: ولد الشيخ في مدينة الرمادي بمنطقة العزيزية عام 1941، وفي صباه ألحقه والدي بمعهد الموسيقى للمكفوفين ببغداد عام 1953 في سن الثانية عشرة من عمره، إلا أنه بسبب صعوبة إقامته في بيت خالتي لم يدرس سوى سنة واحدة ليترك بعدها المعهد عائدا إلى مدينة الرمادي.

بدايته مع القرآن

البداية التي لازمت الشيخ وليد هي النهاية ذاتها التي أحبه الناس لأجلها، فعن تقربه من القرآن يقول الدكتور ناظم إنه بعد عودة الشيخ للرمادي اتجه لحفظ القرآن، وكان يتردد لدورة تحفيظ القرآن ببيت الحاجة عفيفة محمد سعيد التيلجي بمنطقة العزيزية، قبل أن ينتقل لدورة التحفيظ عند الحاج سلمان الملا إبراهيم.

وعند سن الخامسة عشرة، درس علوم التلاوة وأكمل خلال ثلاثة أعوام حفظ القرآن على يد الحاج محمد عواد حمودي العاني في منطقة السنية المعروفة بالرمادي بالسوق القديم، ولم يقتصر الراحل على الحفظ بل واصل دراسة أحكام التلاوة والتجويد بتعمق على يد الشيخين الجليلين عبد الجليل الهيتي والقارئ عبد اللطيف العبدلي.

الشيخ وليد إبراهيم لقب بالفلوجي لكثرة قراءته في مساجد الفلوجة (الجزيرة)

ويؤكد الأستاذ سعدي إبراهيم -الأخ الأوسط للشيخ- ما رواه ناظم، مضيفا أن أخاه بدأ في سن العشرين يعرف بالقارئ وليد، من خلال قراءته للقرآن في مجالس العزاء وإمامته المصلين في جامع الرمادي القديم، وذلك قبل أن يتم تعينه من قبل الأوقاف الدينية مقرءا بجامع الرمادي الجديد المعروف بجامع الشيخ عبد الجليل، وكان ذلك في عمر الثالثة والعشرين، واستمر فيه ثلاثة أعوام كانت كافية ليكسب الشيخ حب الناس بصوته الشجي.