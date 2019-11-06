مجلة بانيبال وأدب الرحلة.. الهروب إلى الأندلس وفصل من "حطب سراييفو"

تضمن العدد الجديد (رقم 66 خريف 2019) من مجلة بانيبال التي تعنى بترجمة الأدب العربي إلى لغة شكسبير، ملفا خاصا عن أدب الرحلة تحت عنوان "أسفار"، ساهم فيه الشاعر العراقي فاروق يوسف بنص عنوانه "شاعر في نيويورك- على خطى فيديريكو غارسيا لوركا" والكاتب التونسي حسونة المصباحي بنص عن جولاته في إشبيلية وغرناطة وقرطبة بعنوان "الهروب إلى الأندلس".

كما ساهم في العدد الكاتب الهولندي المغربي عبد القادر بن علي بقصة "إلى طنجة رفقة إيمانويل" والكاتب الجزائري سعيد خطيبي بفصل من كتابه "حطب سراييفو"، أما الكاتب السوري منير المجيد -المقيم بين الدانمارك واليابان- فجاء نصه تحت عنوان "السوري اليابانوفيل" عن رحلاته الدائمة إلى اليابان وإعجابه بالمطبخ والثقافة اليابانيين.

واحتفت المجلة بالكاتبة الأردنية كفى الزعبي، وأفردت لها ملفا خاصا تضمن شهادة عن بداية علاقتها بالكتب، وكيف أصبحت كاتبة، وعن الأدباء الذين أثروا في حياتها ومسيرتها الأدبية. ونشرت المجلة فصلا طويلا من روايتها الأخيرة "شمس بيضاء باردة" مع مقالة للكاتبة والأكاديمية فادية الفقير عن هذه الرواية التي كانت ضمن القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية للعام 2019.

كما تضمن العدد الجديد مقاطع من كتاب "أرض الخيرات الملعونة- قصص من عالم النبات العراقي" للكاتبة العراقية ياسمين حنّوش، وقصائد للشاعر الإماراتي عبد العزيز جاسم والشاعر الفلسطيني سامر أبو هواش، وفصلا من رواية "خريف البراءة" للكاتب اللبناني عباس بيضون، وفصلا من رواية "إلياس" للكاتب المصري أحمد عبد اللطيف.

وفي باب "الأدب الضيف"، نشرت المجلة أربع قصائد للشاعرة البريطانية ليندا فرانس، كتبتها أثناء إقامتها في الأردن ضمن مشروع "الطائر" للتعاون الأدبي بين الأردن وجامعة درام البريطانية.

وفي قسم المراجعات الأدبية، كتب حسن عبد الرزاق مقالة بعنوان "شكسبير العالم العربي" عن الترجمة الإنجليزية لمسرحيات السوري الراحل سعد الله ونوس، التي صدرت عن منشورات جامعة ييل الأميركية.

وتضمن العدد مراجعات نقدية للترجمات الإنجليزية لعدد من الروايات العربية، بينها "المجوس" لليبي إبراهيم الكوني، و"طبع في بيروت" للبناني جبور الدويهي، ورواية "تأرجح حبل الغسيل" للكاتب الكندي السوري أحمد داني رمضان، ورواية "سيدات القمر" للعمانية جوخة الحارثي التي فازت بجائزة مان بوكر العالمية للعام 2019.