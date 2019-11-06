التخصص أم الموسوعية.. هل المنهج العابر للتخصصات هو مستقبل الإنتاج المعرفي؟

وكانت حقبة السبعينيات الماضية قد شهدت صدور ترجمات عربية لأعمال عالم المستقبليات الأميركي ألفن توفلر (1928-2016)، مثل "صدمة المستقبل" وغيره.

ناقش توفلر الثورة الرقمية وثورة الاتصالات وثورة الشركات وتطور تقنيات الحرب ومآلات الاجتماع ومستقبل الرأسمالية وتأثير التقنية وفائض المعلومات على حياة الناس.

الموجات الثلاث

في كتابه الأشهر "الموجة الثالثة"، طرح توفلر ثلاثة أنواع من المجتمعات، مستندا إلى مفهوم "الموجات" التي تغير طبيعة المجتمعات والثقافات السابقة.

وتحدث في كتابه "إعادة التفكير في المستقبل" عن أمية القرن الراهن: "الأميون في القرن الجديد هم الذين ليست عندهم قابلية لتعلم الشيء ثم محو ما تعلموه ثم تعلمه مرة أخرى".

لكن الأهم أنه ربط كثيرا مما سبق بتوجه التعليم والبحث والتطوير والابتكار نحو مجالات عابرة للتخصصات، وأهمية التفكير والاستقراء المعرفي الشامل، وردم الفجوة بين الإنسانيات والعلوم الطبيعية والهندسية، وجسر الهوة بين النظرية والتطبيق. وهذا ما أدى بالفعل إلى القفزة التقنية الهائلة في العقود الأخيرة.

في السياق نفسه، شدد توفلر على حاجة الاجتماع لمهارات ومعارف تتجاوز التقنيات الفنية، وأن يتمتع أصحابها بوعي ودراية إنسانية وعواطف ووجدان. فالمجتمعات لا تعمل بالأوراق والحواسيب وقواعد البيانات وحدها.