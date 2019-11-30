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إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني بباريس

حفصة علمي-باريس

أحيت اليونسكو وسفارة السلطة الفلسطينية في باريس أمسية موسيقية بالتعاون مع عازف البيانو عبد الرحمن الباشا "اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني"، بحضور عدد من سفراء الدول وشخصيات دبلوماسية. 

ويقام الاحتفال عادة في 29 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام، وفقا لقرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 1977، لما ينطوي عليه من معان ودلالات بالنسبة للشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف.

وتقدم هذه الفعالية فرصة لاسترعاء انتباه المجتمع الدولي على حقيقة أن القضية الفلسطينية لا تزال راسخة حتى يومنا هذا، والتذكير بأن الشعب الفلسطيني لم يحصل بعد على حقوقه على الوجه الذي حددته الجمعية العامة، وهي الحق في تقرير المصير دون أي تدخل خارجي، والحق في الاستقلال الوطني والسيادة، وحق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هُجّروا منها.

المصدر : الجزيرة
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