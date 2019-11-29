أربعة أغبياء بسوريا.. رحلة الغثيان بين أيدي مرشدي النظام

في كتاب "أربعة أغبياء في سوريا"، يروي الكاتب الفرنسي كريستوف دونر رحلة غريبة إلى سوريا قام بها وفد فرنسي لحضور مهرجان للفروسية، كان الهدف منها الترويج للنظام الحاكم في سوريا في وقت تشهد البلاد ثورة عارمة راح ضحيتها الملايين بين قتيل ونازح ومشرد ولاجئ.

وفي عرضها لهذا الكتاب، قارنت صحيفة لوموند الفرنسية هذه الرحلة برحلة أخرى للصين عام 1974 قام مثقفون فرنسيون بينهم الكاتب والناقد رولان بارت (1915-1980) الذي كتب عند عودته مقالا بعنوان "والآن ماذا عن الصين؟" لم يبين فيه شعوره الحقيقي، قبل أن يكشف دفتر ملاحظاته التي نشرت عام 2009 عن مدى الاشمئزاز الذي انتابه هناك.

يوميات الغثيان

وتقول الصحيفة إن دونر يعود بعد 45 عاما من رحلة شبيهة برحلة بارت، ولكنه لا يكتفي بكتابة مقال نظري، بل يختار التوجه مباشرة إلى كتابة "يوميات الغثيان" هذه، بعد أن سافر لسوريا مع ثلاثة فرنسيين آخرين، وتنقلوا بصحبة عميل للنظام.

وعلقت الصحيفة بأن دونر لم يكن مختلفا كثيرا عن بارت، ولكنه مع ذلك لا يشعر بأي ندم، وإن كان يدرك أنه تم التلاعب به، حيث أوضح أن عميل النظام الذي رافقهم من الأماكن إلى الحفلات، قام هو ورفاقه في السابق بتنظيم أكثر من رحلة من هذا النوع من أجل الترويج للنظام السوري.