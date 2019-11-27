رسائل يونغ وفرويد.. مشكلات علمية وشخصية في كتاب جديد

عمران عبد الله

في زمن الهواتف والبريد الإلكتروني وحتى البريد؛ تبدو رؤية مراسلات مكتوبة ممارسة غير شائعة في عالم اليوم، وتكتسب هذه المراسلات المكتوبة أهمية مضاعفة حينما تكون بين طبيب الأعصاب النمساوي الشهير سيغموند فرويد (1856-1939) وعالم النفس السويسري ومؤسس علم النفس التحليلي كارل يونغ (1875-1961).

وصدر عن منشورات "تكوين" حديثا كتاب "رسائل يونغ وفرويد" من ترجمة زهرة حسن، وكانت المراسلات بين فرويد ويونغ جُمعت في كتاب نشرته لأول مرة مطبعة جامعة برينستون عام 1974. وهو يجمع 360 رسالة كتبها الرجلان لبعضهما من 1906 حتى افتراقهما بحلول عام 1914 إلى غير رجعة.

وإلى جانب توفير ثروة من المواد حول كل من التطورات النظرية والمؤسسية للتحليل النفسي في وقت مبكر؛ ترسم المراسلات العلاقة الشخصية "الكثيفة" بين فرويد ويونغ خلال الفترة المعنية؛ حيث عبر يونغ عن "احترامه غير المشروط" لفرويد، في حين أبدى الأخير استبشاره الكبير بمسقبل يونغ.

ورغم ما تم اعتباره مزيجًا من النرجسية والشعور بالعظمة من جانب الرجلين، وبالإضافة إلى الاختلافات النظرية المستمرة بينهما حول نظرية الغريزة الجنسية على وجه الخصوص؛ أدت وجهات النظر المتباينة في النهاية إلى تفكك العلاقة، وتحولت المراسلات لما تشبه المأساة.