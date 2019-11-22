معرض الكويت للكتاب.. آلاف العناوين الجديدة تجذب القراء من مختلف الأعمار

محمود الكفراوي-الكويت

بمشاركة نحو 488 دار نشر من ثلاثين دولة عربية وأجنبية، انطلقت صباح الأربعاء الماضي فعاليات الدورة 44 لمعرض الكويت الدولي للكتاب، الذي تستمر فعالياته حتى الثلاثين من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

ويشهد معرض هذا العام تطبيق فكرة ضيوف شرف المعرض، أسوة بما تشهده المعارض العربية والدولية، ووقع الاختيار على المملكة المتحدة؛ لتكون أول ضيف شرف احتفاء بمرور 120 عاما على العلاقات بين البلدين.