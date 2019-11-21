الفلسفة لعلاج الروح.. الجنون والمرض العقلي عند الفلاسفة القدامى

عمران عبد الله

غاب مصطلح المرض العقلي في الكتابات الطبية اليونانية القديمة، غير أن النصوص الطبية ناقشت حالات مثل الاكتئاب والهوس وحالات الصداع والشلل، في وقت تعتبر فيه النظرة الفلسفية القديمة جميع الاضطرابات الطبية في الجسم ويمكن علاجها بنفس المبادئ المعتادة.

ولم يكن هناك أطباء نفسيون في الطب القديم كما هو الحال في الأزمنة الحديثة، لكن الفلاسفة القدماء منذ سقراط وديموقريطوس اعتبروا أنفسهم "أطباء الروح" الذين يعتنون بأمراض النفس والروح كما يعالج الأطباء أمراض الجسد.

وبخلاف العلاجات الدوائية التي يستخدمها الأطباء، صوّر الفلاسفة علاجاتهم بأنها معرفة فلسفية، فأصبحت فكرة الفلسفة كعلاج بارزة في حقبة الفلسفة الهلنستية بعد أرسطو.

وسعى المعالجون بالفلسفة إلى تحرير الناس من المخاوف والقلق بشأن الموت والحياة الأخرى، وتعليمهم القناعة والرضا البسيط بالاحتياجات الأساسية وتحقيق راحة البال.

غير أن هذه العلاجات -فيما يبدو- ركزت على القلق والسخط والمخاوف، وتجاهلت الاضطرابات المرضية التي تؤثر على صحة العقل، بحسب دراسة الأكاديمية بجامعة هلسنكي الفنلندية مارك أهونين عن الفلاسفة القدامى والمرض العقلي.