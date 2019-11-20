ندوة الجزيرة للدراسات: العالم العربي يعيش لحظة تحول تاريخية

محمد عبد العاطي-الدوحة



خلصت ندوة حوارية نظمها مركز الجزيرة للدراسات أمس الثلاثاء بالدوحة، عن أوجه الشبه ونواحي الاختلاف بين موجتي الربيع العربي، إلى أن دوافع الحراك الجماهيري العربي واحدة ومتشابهة، وتتمثل في البحث عن نظام سياسي لا يستأثر بالسلطة ولا بالثروة.

ورصدت الندوة التي كانت بعنوان "موجتان من الربيع العربي من منظور مقارن: دروس الماضي وآفاق المستقبل" جملة من التحديات والعقبات التي تعترض مسار التحول الديمقراطي، سواء المنشود أو الذي قطعت فيه بعض الدول شوطا بنسب مختلفة مثل تونس والسودان.

حيوية فكرية

وعن سمات الموجة الجديدة من الحراك العربي قال مدير ملتقى العلاقات العربية والدولية الدكتور محمد حامد الأحمري، إن ما يميز الحراك الجماهيري الراهن هو صفة الحيوية وتمظهراتها الفكرية والثقافية، وقدرتها على الاستفادة من التكنولوجيا.

وأوضح الأحمري أن دوافع الشعوب العربية للانتفاضة متشابهة وهي الاستبداد السياسي والفساد المالي ونهب الثروات والخيرات، فضلا عن الرضوخ لإملاءات القوى الإقليمية والدولية التي لها مشاريعها الخاصة.