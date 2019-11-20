الركن التركي.. معرض بالدوحة يسلط الضوء على الثقافة التركية

أطلقت المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا معرض "الركن التركي" الذي يسلط الضوء على جانب من جوانب الثقافة التركية العريقة، ويشمل المعرض عددا من المقتنيات التي تعود للعهد العثماني والتي تعبر عن طريقة الحياة في تلك الفترة من الملابس والأعمال الحرفية.

وشارك في حفل افتتاح المعرض سفير تركيا في قطر فكرت أوزر وعدد من أفراد الجالية التركية ومحبي الفن والثقافة في قطر، بحسب مراسل الأناضول.

وقال المدير العام لكتارا إبراهيم السليطي خلال افتتاح المعرض إن إقامة الركن التركي هو باكورة لمشروع رائد يضم بين جنباته بشكل دوري باقة من الأعمال ذات القيمة الفنية والجمالية العالية، التي تشكل علامة بارزة في ثقافات الدول وتراثها الخالد.