الركن التركي.. معرض بالدوحة يسلط الضوء على الثقافة التركية
أطلقت المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا معرض "الركن التركي" الذي يسلط الضوء على جانب من جوانب الثقافة التركية العريقة، ويشمل المعرض عددا من المقتنيات التي تعود للعهد العثماني والتي تعبر عن طريقة الحياة في تلك الفترة من الملابس والأعمال الحرفية.
وشارك في حفل افتتاح المعرض سفير تركيا في قطر فكرت أوزر وعدد من أفراد الجالية التركية ومحبي الفن والثقافة في قطر، بحسب مراسل الأناضول.
وقال المدير العام لكتارا إبراهيم السليطي خلال افتتاح المعرض إن إقامة الركن التركي هو باكورة لمشروع رائد يضم بين جنباته بشكل دوري باقة من الأعمال ذات القيمة الفنية والجمالية العالية، التي تشكل علامة بارزة في ثقافات الدول وتراثها الخالد.
|فقرة فنية في معرض الركن التركي الذي يسلط الضوء على الثقافة التركية (الأناضول)
وأضاف أن المعرض يهدف إلى استحضار تاريخ عريق من كنوز الثقافة ونفائس الفن وذخائر التراث.
كما أشار إلى أن المعرض هو جزء من مشروع جديد تضيفه كتارا إلى مشاريعها الثقافية المتواصلة التي تفتح من خلاله بوابة جديدة للاطلاع الواسع على الثقافات والفنون والتراث العالمي.
من جانبه، أعرب السفير التركي فكرت أوزر عن سعادته بهذا المشروع الذي يسلط الضوء على جانب من جوانب الثقافة التركية العريقة ويتيح للجمهور فرصة الاطلاع عليه.
وتقيم مؤسسة الحي الثقافي كتارا العديد من الفعاليات الثقافية والفنية على مدار العام في قطر.
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