التراث الثقافي اللامادي في قطر.. أسئلة التصنيف والتدوين

محمد الشياظمي-الدوحة

هو كامن في الهويات، في اللغات واللهجات مهما تعددت، في الإيقاعات الموسيقية والفنون والحكايات الشعبية والسير والملاحم، وقصائد الرحل وألوان الموروث الشفهي، وفي المهارات والحرف، كما يسكن الأذواق والمتخيل الشعبي والذاكرة الجماعية، هو ما يطلق عليه التراث الثقافي اللامادي، أو ما يسميه بعض علماء الأنثروبولوجيا "حساسيتنا الثقافية".

خلال السنوات الأخيرة، استأثرت أسئلة هذا التراث وسبل تصنيفه وحمايته بساحة النقاش الثقافي في كثير من دول العالم، وذلك على وقع ما يعيشه العالم من تحديات العولمة ومغرياتها، التي تهدف إلى نشر أنماط جديدة من الثقافة والتفكير على الدول والمجموعات والأفراد، بفعل ما توظفه من تقنيات ووسائل جاذبة ومؤثرة، لها القدرة على التأثير في الهويات الثقافية المحلية، وما تمثله من رمزيات متعددة الأبعاد والامتدادات.

بمتحف قطر الوطني، حاولت جلسة نقاشية -ضمت خبراء قطريين ودوليين وممثلين عن منظمة اليونسكو الثلاثاء الماضي- بحث جهود حماية التراث الثقافي غير المادي في قطر، وخلالها جرى تبادل أفكار متعددة حول تصنيف هذا التراث واستثماره، ودور قطر في تعزيز الحقل الثقافي ضمن رؤيتها الوطنية 2030، وانسجام ذلك مع عدد من الاتفاقيات التي انضمت إليها في السنوات الأخيرة، بما فيها المواثيق والعهود الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وكأي مخزون ثقافي تقليدي، فلا يمكن صونه بعيدا عن حمَلَته الحقيقيين من الجماعات والمجموعات، ومن هنا ظهرت الحاجة الماسة لخلق ديناميكية مجتمعية ترعى عناصر هذا التراث ضمن مقاربة مشتركة وشاملة، تنخرط فيها المؤسسات الرسمية والخاصة، وجهود الأفراد.

ولعل هذا ما عبر عنه البروفيسور بجامعة سيينا بإيطاليا فيديريكو لينزيريني، بقوله إن من واجب الدولة أن تحمي هذا النوع من التراث الذي تتوارثه الأجيال ويتطور مع المجتمعات وبيئاتها وظروفها التاريخية، لأنه جزء أصيل من هوية البلد ويعكس ثراء رصيده الثقافي.