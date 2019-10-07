"آداب مرتحلة".. كُتاب بارزون يلتقون قراءهم بساحة عمومية في مراكش

تستقبل الروائية المغربية زهور كرام في جناحها بمعرض كتاب من نوع خاص، زوارا من الشباب بابتسامة مشرقة، وتحفهم بمودة ظاهرة ممزوجة بحسن استماع وإنصات. وما إن تتلقى سؤالا بسيطا أو عميقا من أحدهم حتى تنفرج أساريرها وتبدأ شرحها المفصل الممتع.

تقول هذه الباحثة الأكاديمية وهي تنهي توقيع روايتها "غيثة تقطف القمر"، "سعادتي غامرة اليوم وأنا أرى في عيون الشباب المغربي ذلك الشغف إلى المطالعة ومعرفة أحوال الكتابة والكتاب في بلدي".

أربعون كاتبا

في ساحة عمومية مفتوحة بمدينة مراكش التقى يوم السبت 5 أكتوبر/تشرين الأول أربعون كاتبا قراءهم في الحدث السنوي "الآداب المرتحلة" الذي يقام لأول مرة بالمدينة الحمراء، ويشارك فيه مبدعون من المغرب وخارجه.

وتحولت ساحة مسجد الكُتُبية التي اختارها المنظمون فضاء لهذا اللقاء بما تحمله من إرث حضاري وثقافي، إلى محج قراء عاد بهم إلى زمن "الكتبيين" الذين كانوا يعرضون كتبهم للبيع لكن أيضا يشاركون أفكارهم مع العامة قبل توثيقها في مجلداتهم.

وفي ركن بباب الساحة، تجمع أطفال في منظر جميل حول قصصهم المصورة، مانحين آباءهم فرصة التجوال بحرية أكبر بين جنبات المعرض ولقاء كتابهم المفضلين.

هذا الحدث الثقافي يقام لأول مرة في مراكش (الجزيرة)