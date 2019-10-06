الكتابة بغير العربية.. هل تجعل المبدعين العرب كتابا أجانب؟

وبحسب قوله -في حديث للجزيرة نت- فإن وضعه مختلف كثيرا، فهو لا يكتب بالعربية، وإنما بالألمانية مباشرة، لهذا تعتبر كتبه جزءا منتجا ضمن الألمانية، ويعتبر أن التعريف الأكثر دقة هو "كاتب ألماني من أصول عراقية".

هناك أيضا عدة تصريحات، سابقة وشهيرة، للروائي الفرنسي من أصول مغاربية الطاهر بن جلون يصر فيه على أنه كاتب فرنسي وليس مغربيا.

والسؤال: هل الكتابة باللغة الأجنبية تجعل الرواية تنتمي إلى ثقافة اللغة التي كتبت بها؟ وهل يعتبر ذلك الكاتب أجنبيا أم يبقى عربيا؟

الفرنسي من أصول مغربية الطاهر بن جلون يصر على كونه كاتبا فرنسيا (غيتي)

إشكالية هوية النصوص

يجد محمد حياوي الروائي العراقي المقيم في هولندا أن الرابط الأعمق والمؤثر بين الكاتب وانتمائه الأصلي هو اللغة بطبيعة الحال، فهي كأداة لتجسيد الأنا الذاتية العميقة بمعزل عن المؤثرات الثقافية الأخرى.

ويضيف: بالنسبة لهؤلاء الذين لم يولدوا في بلدهم الثاني ثمة خاصية تكمن في اللاوعي عندهم تجبرهم على إعادة تركيب المعنى في عقولهم بلغتهم الأصلية ثم يصيغونه بلغتهم الثانية، وهذه خاصية فيسيولوجيّة وليست فكرية.

وفي المجمل فإن موضوع الكاتب وأمكنته وعوالمه التي يكتب عنها هي هويته الحقيقية مهما كانت اللغة التي يكتب بها.

من جهته رأى بومدين بلكبير الأستاذ الجامعي والباحث والروائي الجزائري صاحب رواية "زوج بغال" أن هناك بالفعل جدلا صاحب الكتابة بلغة أخرى غير اللغة الأم، وذلك جراء الالتباس حول جنسية ذلك الأدب المكتوب بلغة الآخر وإشكالية هوية تلك النصوص.

ويأتي ذلك على أساس أن اللغة يمكن إدراجها كعامل محدد لهوية النص، فهل اللغة عنصر محايد ولا تعدو أن تكون مجرد أداة أو وسيط بين صاحب النص والقارئ أينما كان؟ هذا الجدل يعلو ويخفت من حين لآخر لكنه لم يتوقف، خصوصا لدى المجتمعات التي تعرف ازدواجية لغوية أو تنوعا لغويا.