زيِّنوا القرآن بأصواتكم.. فتح باب الترشح لـ "جائزة كتارا لتلاوة القرآن"

"زيِّنوا القرآن بأصواتكم" شعار رفعته المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا لجائزتها السنوية في نسختها الرابعة لتلاوة القرآن الكريم والتي تمتد من أكتوبر/تشرين الأول الجاري حتى يناير/كانون الثاني المقبل.

وتهدف الجائزة -وفق كتارا- إلى تشجيع واكتشاف المواهب المتميزة في قراءة وتلاوة كتاب الله عز وجل، وتقديمها للعالم قراء متميزين في تلاوة القرآن الكريم حسب قواعد علم التجويد، للوصول إلى أجمل وأعذب الأصوات.

وستقوم اللجنة المنظمة بفرز وتقييم جميع المشاركات واختيار أفضل مئة مشارك للتأهل إلى مرحلة التصفيات التي تقام بالدوحة، حيث سيشارك مئة متأهل في تصفيات الدورة الرابعة من خلال عشرين حلقة تلفزيونية، يتنافس في كل منها خمسة مشاركين، ويتم اختيار أفضل مشارك من كل حلقة.

وفي المرحلة التالية، يتنافس العشرون مشاركا الذين تم اختيارهم من حلقات التصفيات على مدار خمسة أيام لاختيار أفضل خمسة قراء، وفي الحلقة النهائية يتم الإعلان عن ترتيب الفائزين الخمسة بجائزة كتارا لتلاوة القرآن.

وتتكون لجنة التحكيم النهائية من ستة أعضاء، وهم من المجازين في القراءات والمختصين بعذوبة الصوت. ومهمتهم تقييم أداء المشاركين خلال حلقات التصفيات، واختيار الموضوعات والآيات التي يقوم المشارك بتلاوتها.

أما شروط المشاركة فتتمثل في تعبئة استمارة الترشح المعدة من قبل لجنة الجائزة، وإرسال فيديو للمشارك وهو يتلو مقطعين من القرآن الكريم، وألا تزيد مدة كل مقطع على ست دقائق، وأن يكونا بالمصحف المجود (من المقامات المعروفة).

ومن شروط الجائزة أيضا أنها تقتصر على الذكور فقط وألا تقل أعمارهم عن 18 عاما، وأن يكون المشارك متقنا لأحكام التجويد ومخارج الحروف، بالإضافة إلى عذوبة الصوت، وألا يكون من أئمة المساجد أو الخطباء أو مدرسي الشريعة، أو سبق له الحصول على جائزة دولية في تلاوة القرآن الكريم خلال عامي 2018 و2019، أو أصدر تسجيلات قرآنية خاصة به في الأسواق والإذاعات ومحطات التلفزة أو وسائل الإعلام الأخرى.