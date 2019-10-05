ترقب وانتقادات وأسماء مرشحة.. نوبل للآداب تحاول استعادة الثقة بجائزتين لـ2019

وكشف رئيس لجنة جائزة نوبل في الآداب أندرس أولسون أن معايير الجائزة قد تغيرت، وأضاف أن لجنته لديها منظور أوسع وأكثر شمولية بشأن الأدب حاليا، ووسعت اللجنة نطاقها حول أنحاء العالم، وتابع "لدينا الكثير من الكاتبات اللواتي يعتبرن رائعات حقاً".

أسماء مرشحة

وخمنت صحيفة غارديان بأن تكون الروائية الروسية ليودميلا أوليتسكايا المعارضة لنظام بوتين ومؤلفة رواية "قضية كوكوتسكي" من بين الأسماء المتنافسة على الجائزة هذا العام، إلى جانب الكاتبة ماريز كوندي القادمة من جزر غواديلوب الفرنسية في منطقة الكاريبي، والروائية الكندية مارغريت أتوود مؤلفة "حكاية الخادمة".

الروائية الروسية ليودميلا أوليتسكايا (مواقع التواصل)

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن تخمينها يستند إلى تغير معايير الجائزة هذا العام لتصبح أقل أوروبية وذكورية، وفي المقابل اعتبر بعض النقاد أن الحفاوة بأعمال بعينها لمعايير "تنوع" غير أدبية تعد مجاملة لا تخدم تطور الأدب العالمي.