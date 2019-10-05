يضم مؤلفات عربية.. الكتب بالكيلوغرام في سوق خاص بدلهي

يجذب سوق الكتب القديمة بنيودلهي القديمة -المعروف بسوق يوم الأحد وجرى نقله حاليا إلى موقع جديد- محبي القراءة من كل أنحاء البلاد حيث يشترون الكتب الغالية في تخصصات العلوم والمجالات المتنوعة وباللغات المحلية والأجنبية بما فيها كتب التراث العربية والإسلامية والنصوص المترجمة من المؤلفات العربية واللغات الأخرى بثمن أرخص بكثير، كما أنهم يجدون الطوابع البريدية النادرة والنقود المعدنية واللوحات التاريخية والمجسمات والمخطوطات العربية والفارسية.

ولا يزال السوق يجذب عشاق الكتب منذ 1964 ويزوره الآلاف أسبوعيا وخاصة الطلاب والمعلمين.

بداية السوق

كان سوق الكتب القديمة جزءا من سوق الخردة الممتد من "أردو بازار" إلى مستشفى كستوربا غاندي الحالي بجوار المسجد الجامع التاريخي حيث كانت تباع مقتنيات منازل للأثرياء ومن ضمنها الكتب.

وبدأ السوق في صورته المستقلة بمعرض السيد نور إلاهي في عام 1964 والذي كان يدير محلا للكتب والجرائد بجوار المسجد الجامع بدلهي القديمة (أكبر مساجد الهند بناه الإمبراطور شاه جهان عام 1658)، حيث يعرض باعة الكتب المخزون القديم من أعمال دور النشر إلى جانب الخردة، وامتد السوق إلى دريا غنج، وبلغ عدد عارضي الكتب أكثر من 30 في عام 1978، في حين بلغ حاليا 276 عارضا وتكونت بهم جمعية تهتم بأمور الكتب وتحمي مصالحهم الاقتصادية والقانونية.