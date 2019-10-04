تناقضات ليبرالي مصري.. علاء الأسواني تحت مجهر "فورين بوليسي"

في العام 2011 صنفت مجلة "فورين بوليسي" الروائي المصري علاء الأسواني كواحد من 100 مثقف اعتبرتهم الأكثر تأثيرًا في العالم. وجاء الاختيار على خلفية رواياته ونشاطه السياسي، حيث ساهم في تأسيس حركة "كفاية" المعارضة للفساد ونظام الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك.

وأشادت المجلة الأميركية بمقالات الأسواني التي ألهمت الثوار المصريين في ميدان التحرير، واختارته صحيفة "التايمز" البريطانية في العام نفسه كواحد من أهم خمسين روائيًّا في العالم تُرجمت أعمالهم إلى اللغة الإنجليزية خلال الخمسين عاما الماضية.

وأصدر الأسواني روايته الشهيرة "عمارة يعقوبيان" التي اعتبرها شاهدا على تاريخ مصر الحديث واشتملت على نقد اجتماعي وسياسي عميق، ورواية "نادي السيارات" التي تناول فيها حقبة أربعينيات القرن العشرين، منوهًا بقضايا الكرامة والحرية والعدل في المجتمع المصري.

الليبرالية المصرية

لكن مقالا حديثا للكاتب دانيش فاروقي -وهو باحث زائر في مركز جامعة روتجرز لدراسة الإبادة الجماعية وحقوق الإنسان- في مجلة "فورين بوليسي" ذاتها، تعرض بالنقد للروائي المصري واعتبره مثالا لتناقضات الليبرالية المصرية المعاصرة.

وفي مقاله يشيد فاروقي بدعم رموز ثورة 25 يناير لموجة الاحتجاجات الأخيرة ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والحماسة الواسعة لرجل الأعمال محمد علي الذي أشعلت انتقاداته بالفيديو الفتيل الذي أثار هذه الموجة الجديدة من الاضطرابات الثورية، مشيرا إلى الأسواني الذي اعتصم في ميدان التحرير يوم 25 يناير/كانون الثاني 2011، ومعتبرا أن الاحتجاجات الأخيرة المعارضة للسيسي تمثل لحظة تاريخية.

وكان الأسواني قد كتب مؤخرا مقالا افتتاحيا للنسخة الألمانية من "دويتشه فيله" شارحا للمحتجين كيف يمكنهم تجنب الأخطاء التي ارتكبت خلال الانتفاضة السابقة، ومشجعا الحركة الجديدة على الالتزام بنضالها حتى تحقق أهدافها، وانتخاب قيادة واضحة، ورفض الحلول الوسط.