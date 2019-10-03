ذاكرة عُمان على جوانب البحار.. بين أرخبيل الملايو وجنوب الجزيرة العربية

سامر علاوي-كوالالمبور

يعيد مؤرخون العلاقة بين جنوب شبه الجزيرة العربية وأرخبيل الملايو إلى بدايات معرفة العالم بتجارة ما وراء البحار، لكنهم يقولون إن هذه العلاقة الحضارية لم تحظ بكثير من التدوين والتأريخ، وهو ما أكده للجزيرة نت مشاركون في المؤتمر السادس الذي ينظمه "مركز ذاكرة عُمان" بالتعاون مع الجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا.

ففي ستة مؤتمرات علمية سنوية عقدت في كوالالمبور، استحضرت ذاكرة عُمان تاريخ العلاقة بين منطقتي جنوب شرق آسيا وجنوب شبه الجزيرة العربية، وتناول المؤتمر الأخير (من 2 إلى 3 أكتوبر/تشرين الأول) الدور العُماني في خدمة القرآن الكريم وعلومه.

البحث والتدوين

ونظرا لأن معظم جهود المسلمين الأوائل في توطيد العلاقة بين أرخبيل الملايو وجنوب شبه الجزيرة العربية لم تسجل أو تدون، فإن رئيس جمعية اللغة العربية في ماليزيا محمود عبدول شدد على الحاجة لبذل مزيد من الجهد للبحث في التراث والآثار وأدب الرحلات لتجميع هذا التراث الحضاري.

وأشار عبدول -وهو أستاذ جامعي سابق- إلى أن أثر اللغة العربية والعلوم الإسلامية واضح في لغات وثقافات مجتمعات جنوب شرق آسيا، وأن البحارة والتجار من المنطقتين أسهموا في تلاقح ثقافاتهما، وعززها طالبو العلم على مدى التاريخ.

ويضيف في حديثه للجزيرة نت أن تطور وسائل الاتصال والمواصلات لم تغن عن السفر إلى مهد اللغة العربية والإسلام للاستقاء من نبعيهما، بينما يسهم الباحثون في ماليزيا من مختلف الجنسيات في تدوين وتأصيل الروابط التاريخية والحضارية.

وللتدليل على وفرة أدلة وآثار العلاقات الحضارية بين المنطقتين استشهد عبدول بتقارب بعض أنماط الزي الشعبي مثل الإزار وأنواع من الطعام المشترك مثل الحلوى الماليزية المعروفة باسم "حلوى مسقط" وهي نسخة عن الحلوى العُمانية الشهيرة.