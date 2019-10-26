حالات حرجة.. شهادة صحفي سوري على الثورة في بلاده

لم يعرف الشاب السوري هادي العبد الله كليات ومعاهد الإعلام، وحين قصّر به مجموعه الكلي عن دخول كلية الطب وصل إليها من باب آخر ليتخصص في التمريض، فكل ما كان يهمه في مهنة الطب أنها تحارب الألم.



قطعته الثورة السورية -التي انفجرت في مارس/آذار 2011- عن استكمال المسار الذي رسمه لنفسه، ولكنه أصبح صوت ثورة شعبه حين أطل على العالم عبر شاشة الجزيرة بأول ظهور له في أبريل/نيسان 2012.

في كتاب قيد الإصدار، يحكي هادي العبد الله (32 عاما) يومياته مع الثورة السورية، فيقدمها -كقصة ضمير إنساني- تحت عنوان "حالات حرجة.. من يومياتي في الثورة السورية 2011-2019".

يحكي الكتاب قصص يوميات الحرب وما فيها من فجائع وموت يبدؤها بالحالة التي كان يعيشها لحظة اندلاع الثورة، وكيف انتقل من محاضر في معهد للتمريض إلى مراسل سري ينقل للقنوات الإخبارية تفاصيل فظاعات نظام الأسد، وما يفعله بثوار حمص، وكيف كان يتخفى تحت أسماء عدة، ويجتهد في تغيير صوته وتعتيم هويته حتى لا تناله يد النظام الباطشة.