تحفظ عليها سقراط وأربكت كانت وهيغل.. هل خدر الفلاسفة الثورات أم نظّروا لها؟

لم يكن الفيلسوف اليوناني سقراط ثوريا، ولم يسع للإطاحة بالحكم، رغم منهجه التشكيكي في المعتقدات السائدة. ورغم كونه رفض إطاعة الطغاة الثلاثين الذين سيطروا على أثينا وعارض المطلب غير الدستوري للقائد اليوناني كاليكسنيس، وأدين في محاكمته بإفساد شباب أثينا رافضا طلب العفو، لكن فكره الفلسفي ومفهومه عن "الفضيلة هي المعرفة" كان ثورة من نوع آخر غيرت مسار التفكير الإنساني.

وفي المقابل، كان أفلاطون وفيا لفكرة قيام مجتمع جديد راديكالي "جذري" في محاوراته "الجمهورية". ومع ذلك أبدى كارل ماركس -في زمن متأخر- إحباطه من قيام الفلسفة بمحاولة تفسير العالم مقابل الفشل في تغييره.

ويرى مؤرخون للتاريخ الفلسفي بينهم الأكاديمي الأسترالي مارك مانولوبولوس أن الفلسفة كانت وستظل ثورية، و"للأسف نسي بعض الفلاسفة دعوتها الراديكالية أو تجاهلوها". لكن لا تلبث روح التمرد الفلسفي أن تعود مؤكدة على جوهر الفلسفة الجذري.

وفي العصر الحديث، كان لدى الفيلسوف الوجودي الفرنسي جان بول سارتر الكثير ليقوله عن الثورة والتمرد، وكان معجبا بالثوري الأميركي اللاتيني تشي جيفارا، وزاره في كوبا، وقبل سارتر كان لدى الفلاسفة الفرنسيون الكثير من الأفكار حول الثورة والتمرد.

مفهوم سقراط عن "الفضيلة هي المعرفة" كان ثورة غيّرت مسار التفكير الإنساني (مواقع التواصل)

الثورة الفرنسية

في القرن 18 برز العديد من المفكرين الفرنسيين الذين ألهموا الثورة 1789-1799، ومنهم فولتير وجان جاك روسو ومونتسكيو ودنيس ديدرو، وشجعت أفكارهم الثورية الجماهير الفرنسية على القتال من أجل حقوقهم، كاشفين عن عدم كفاءة الملك وحكومته.

وأثار هؤلاء الفلاسفة وغيرهم الشعب لتحدي السلطة عبر كتاباتهم، وهاجم فولتير الكنيسة الكاثوليكية، وآمن أن "مصير الإنسان بين يديه وليس في الجنة". وشجعت أفكاره الناس على القتال ضد امتيازات وهيمنة الكنيسة.

وتناولت فلسفة مونتسكيو الملكية الدستورية وتقسيم السلطات، إذ كان يعتقد أن جميع القوى يجب ألا تتركز في يد شخص واحد، في حين طرح جون لوك أفكارا تدحض الحقوق المطلقة "الألوهية" للملوك.

وأكد روسو على مبدأ الديمقراطية والسيادة للشعب، وكان يعتقد أن الحكومة يجب أن تقوم على أساس من موافقة المحكومين، وتناول بكتابه "العقد الاجتماعي" طبيعة العلاقة بين الحاكم والمحكوم باعتبارها عقدا بينهما، وتضمنت أقواله حق الناس في تغيير حكومتهم إذا لم يكونوا راضين عنها.

وهكذا كانت أفكار الفلاسفة هجوما مباشرا على الامتيازات والحقوق الإقطاعية التي كانت تحمي الطبقات العليا، وساعدوا في إثارة الناس من الخمول وغرس الرغبة في القضاء على عدم المساواة الاجتماعية وتشكيل حكومة تستجيب لاحتياجاتهم، وقد لعبوا دورا حيويا في تشجيع السخط وإلهام الثورة.

لكن مع حلول منتصف تسعينيات القرن 19 وحلول "عهد الإرهاب" خلال الثورة الفرنسية، برز فلاسفة "ضد التنوير" الذين ألهموا الثورة وأبرزهم إدموند بيرك الذي ربط الفلاسفة التنويريين بعدم الاستقرار في فرنسا، وأيضا جوزيف دي مايستري الذي اعتبر "الثورة عقوبة إلهية عن خطايا التنوير" وأوغستين بارويل الذي جادل في "مذكراته التي توضح تاريخ اليعقوبية" (عام1797) أن الثورة نتيجة مؤامرة من الفلاسفة والماسونيين.

وألقى هؤلاء وغيرهم باللوم على حركة التنوير وفلاسفته الذين قاموا بتقويض المعتقدات التقليدية التي حافظت على النظام القديم، بما أنتج "الثورة الدامية".