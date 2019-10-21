حياة صاخبة ومركز للقضاء.. غزة قبل الاحتلال في سجل وثائق نادر

رائد موسى-غزة لم تكن غزة في الفترة التي يغطيها "سجل المحكمة الشرعية" من عام 1857 إلى عام 1861م كغزة الحالية، صغيرة ومحاصرة؛ بل كانت مركزا للقضاء في جنوب فلسطين التاريخية، وتعرف "بلواء غزة"، الذي تتبعه خمسون مدينة وقرية.

ويعد هذا السجل المخطوطة التاريخية الوحيدة التي تغطي تاريخ مدينة غزة في أواخر العهد العثماني، هو الوحيد الذي نجا من الحرب العالمية الأولى، التي تسببت في تدمير كل السجلات والوثائق.

نجا من الدمار والضياع

ويقول مدير دائرة المخطوطات والآثار في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية عبد اللطيف أبو هاشم للجزيرة نت إن هذا السجل نجا من دمار الحربين العالميتين الأولى والثانية، وظل مختفيا لنحو 150 عاما، حتى تم اكتشاف وجوده في دمشق، التي ربما وصلها للاستشهاد بوثائقه في قضية ما آنذاك.

ويتكون هذا السجل -حسب أبو هاشم، الذي قام بتوثيقه وتحقيقه- من 465 صفحة من القطع الكبير، ويتضمن 1700 وثيقة تاريخية غاية في الأهمية، عبارة عن مراسيم رسمية صادرة عن الحاكم العثماني "قائمقام غزة"، وقضايا مجتمعية تتعلق بالزواج والطلاق والخلع والوقف العام والأهلي والبيع والشراء.

وتظهر بعض قضايا السجل أن المحكمة الشرعية في ذلك الوقت لم تكن تقتصر على قضايا المسلمين ونزاعاتهم فقط، بل إنها كانت تنظر قضايا أصحاب الديانات المختلفة، وأثبتت فيها الحق لصاحبه، وقضت في بعضها لصالح أبناء الديانات الأخرى، وأجبرت المسلم على إرجاع الحق لصاحبه، وفقا لأبو هاشم.