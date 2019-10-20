اجتماع "الأمازون" بالفاتيكان.. هل حان زمن القساوسة المتزوجين؟

مع دخول اجتماع الأساقفة الكاثوليك أسبوعه الثالث والأخير، يناقش أكثر من 250 رجل دين في الفاتيكان من جميع أنحاء العالم موضوعا مثيرا للجدل يهيمن على جدول اجتماع مستقبل الكنيسة في الأمازون بأميركا اللاتينية.

إنه مسألة العزوبة أو "التبتل الكهنوتي" أو ما إذا كان ينبغي السماح للرجال المتزوجين بأن يكونوا كهنة في الكنيسة الكاثوليكية.

يتواصل الاجتماع بحاضرة الفاتيكان لغاية 27 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، والبنود الأخرى على جدول الأعمال هي تغير المناخ والهجرة والتبشير واضطهاد الشعوب الأصلية. وافتتح البابا فرانشيسكو (المنحدر من أميركا اللاتينية) الاجتماع بإلقاء اللوم على "المصالح" المدمرة التي أدت إلى نشوب حرائق في الأمازون.

ويضغط بعض أساقفة الفاتيكان للنظر في إمكانية السماح للرجال المتزوجين من كبار السن بالعمل كهنة في المنطقة النائية في حوض الأمازون، وذلك بسبب نقص عدد رجال الدين بالمنطقة، حيث إن هناك كاهنا واحدا فقط لكل 10 آلاف كاثوليكي.

ودافع أساقفة أميركا اللاتينية عن الفكرة في محاولة لتعويض النقص في الكهنة في المنطقة، ويقدر أن 85% على الأقل من قرى الأمازون غير قادرة على إقامة القداس الأسبوعي نتيجة لهذا النقص في منطقة لا يرى فيها بعض المسيحيين الكاهن سوى مرة واحدة سنويا.

وفي تغطيتها لجدول أعمال قمة الفاتيكان، قالت مجلة إيكونوميست إن اتخاذ قرار بتعيين الرجال المتزوجين من منطقة الأمازون قساوسةً -رغم أنه قد يبدو مرتبطا بظروف استثنائية معينة- يمثل سابقة للكنيسة بأكملها. ويعود ذلك جزئيا إلى أن مشاكل الأمازون تعكس تحديا أوسع يواجه الكنيسة الكاثوليكية في معظم أنحاء العالم، إذ تواجه الكنيسة الكاثوليكية مشكلة في عدد القساوسة والكهنة وربما سيتم تطبيق "حل الأمازون" في أماكن أخرى أيضا.