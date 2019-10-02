مكتبة ضخمة بين يديك.. أفضل التطبيقات للقراءة على الهاتف

يعد هاتفك الذكي بمثابة نافذة على عالم الكتب الإلكترونية غير المحدود، كما يمكنك تصفح وشراء وقراءة الكتب الرقمية مباشرة من جهازك وقتما تشاء وفي أي مكان تريده. وقال الكاتب ديفد نيلد في تقرير نشرته مجلة "بوبيلار ساينس" الأميركية إنه مثلما تحتاج المكتبات الحقيقية إلى أشخاص لتصفيف الكتب وترتيبها ستحتاج كذلك إلى تطبيق يحفظ كتبك الإلكترونية في مكان واحد ويساعدك في العثور على ما تحتاج إليه. أمازون كيندل ذكر الكاتب أن كلمة "كيندل" كانت تعد بمثابة مرادف للقراءة الإلكترونية بفضل أجهزة الحبر الإلكتروني الشهيرة لأمازون. وطورت الشركة تطبيق كيندل المجاني للأجهزة التي تعمل بنظام تشغيل أندرويد، والهواتف والأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام تشغيل أي أو أس. وتعتبر الخاصية الرئيسية التي تميز تطبيق كيندل عن بقية تطبيقات القراءة الأخرى قدرته على النفاذ إلى مكتبة أمازون للكتب الإلكترونية الضخمة، بداية من الكتب الكلاسيكية المجانية وغير المحمية بحقوق نشر مثل رواية "غاتسبي العظيم". كما أن التطبيق يتيح أيضا الوصول إلى الكتب التي صدرت مؤخرا والتي يأتي معظمها مع عينة مجانية في حال كنت ترغب في قراءتها، وتتوافر الكتب المسموعة من خلال منصة مستقلة قائمة على اشتراك وتطبيق يسمى أوديبل تديره شركة أمازون.

تطبيق كيندل يتميز بإمكانية الوصول إلى مكتبة أمازون للكتب الإلكترونية الضخمة (الصحافة الأميركية)

آي بوكس

يمكنك من خلال هذا التطبيق شراء كتب إلكترونية وكتب مسموعة جديدة وتصفح مكتبتك الخاصة، كما يقترح عليك "آي بوكس" كتبا جديدة للقراءة بناء على ما قرأته في الماضي، ويطرح عليك قائمة بأفضل الكتب مبيعا، ويتضمن هذا التطبيق ميزة أخرى مفيدة تتمثل في قائمة الكتب التي ترغب في قراءتها والتي يمكنك إنشاؤها من المكتبة.

وبالنسبة للقراءة، يمكنك الاختيار من بين ثمانية أنواع من الخطوط وأحجام نص متعددة وأربعة أنظمة ألوان مختلفة، كما يوفر التطبيق كذلك وضع عرض التمرير بحيث تصبح الكتب الإلكترونية صفحة واحدة طويلة من نص التمرير بدلا من الصفحات المنفصلة التي تتصفحها.

لكن متجر كتب آي بوكس لا يتوافر سوى على أجهزة آيفون وآيباد وحواسيب ماكنتوش.

التطبيقات الإلكترونية تتيح شراء كتب إلكترونية وكتب مسموعة جديدة وتصفح مكتبتك الخاصة (غيتي)

كتب غوغل بلاي

تطبيق كتب غوغل بلاي يمتلك واجهة صيغت بشكل دقيق يمكنك من خلالها تصفح الكتب الإلكترونية والمسموعة على حد سواء، ويمكنك الحصول على كتب كلاسيكية غير محمية بحقوق نشر مجانا مثل جزيرة الكنز، كما توفر معظم الكتب الأخرى إمكانية النفاذ إلى صفحاتها الأولى كنموذج مجاني.

وعندما يتعلق الأمر بالقراءة نفسها، يمكنك الاختيار بين أربعة أنواع من الخطوط، ويتيح لك التطبيق إمكانية تعديل حجم النص والمسافة بين الكلمات.



فضلا عن ذلك، يقدم لك التطبيق إمكانية عرض الصفحات الأصلية للكتاب على الشاشة كما لو كانت على شكل نسق المستندات المنقولة.

ويعد هذا التطبيق بديلا مثيرا للاهتمام إذا كنت ترغب في الاستمتاع بالنصوص الأصلية الكلاسيكية أو الكتب التي تحتوي على عناصر تصميم خاصة لا تترجم بشكل جيد في الصيغة الرقمية.

كوبو

أشار الكاتب إلى أن تطبيق "كوبو" يخول للقارئ اختيار حجم الخط ونوعه، فضلا عن إمكانية تغيير محاذاة النص وإضافة ملاحظات وحتى الاختيار بين نوعين من الحركة التي يتنقل من خلالها بين الصفحات.

ويوفر التطبيق كذلك صفحة يسهل الوصول إليها تحدد سرعة القراءة وعدد الصفحات التي قمت بتشغيلها وعدد الساعات التي قضيتها في قراءة كتاب ما.

تطبيقات الكتب تساعد على حفظ وتنظيم جميع الكتب في مكان واحد (الصحافة الأميركية)

ليبي

تطبيق "ليبي" لقراءة الكتب على الهاتف يختلف بعض الشيء عن التطبيقات المذكورة الأخرى نظرا لميزة ارتباطه بالمكتبات المحلية في الولايات المتحدة، ليوفر للمستخدمين كتبا مجانية ويتيح إعارة نسخ مسموعة للروايات، وتماما كما هو الحال مع المكتبة الفعلية، بإمكان القارئ استعارة الكتب لفترة زمنية محددة وتقديم طلبات حجز للكتب التي سبق أن أعيرت بالفعل إلى المستخدمين الآخرين.

وفي سياق متصل، يتيح تطبيق ليبي للقارئ فرصة وضع إشارات مرجعية وإضافة ملاحظات والبحث عن تعريفات الكلمات والتبديل بين أنظمة ألوان العرض، علاوة على الاختيار ضمن مجموعة من الخطوط، لكي يحصل المستخدم على صفحات رقمية مثل التي يرغب فيها.



يشار إلى أنه يتسنى للقارئ ضبط حجم الخط ونمط الكتابة بسهولة تامة.