استثمارها ماديا أو فكريا.. هكذا تحدث الفائزون بجائزة كتارا للرواية العربية

حجي جابر قال إن الجائزة ستساعده في التفرغ ولو قليلا لقضاء وقت أطول مع الكتابة (الجزيرة)

ويرى أن الجوائز في الوطن العربي لها أهمية أكبر مما هي عليه في بقية العالم، وذلك بسبب أن الكاتب في بقية دول العالم يستطيع الاعتراف بمنتجه من خلال أوجه عديدة من بينها الجوائز، لكن في الوطن العربي لا يوجد تقريبا شيء مثل الجوائز، حيث لا توجد حركة نقدية ترفع من شأن العمل، ولا صحافة ثقافية تقوم بترويجه.

فيما تقول السورية وفاء علوش إنها ستستخدم العائد المادي من فوز روايتها الأولى "كومة قش"، في مشروع استثماري يوفر لها حياة كريمة حتى تتفرغ أكثر لإنجاز عملها الثاني في أقرب وقت.

وتشدد علوش الفائزة في فئة الروايات غير المنشورة، على أن مثل هذه الجائزة المادية المجزية ستساعدها في التفرغ للكتابة وعدم استهلاك وقتها في عمل آخر بحثا عن لقمة العيش.

وتشير إلى أن الموضوع المعنوي أساسي في أي جائزة، لكن الناحية المادية مهمة جدا، خاصة أن الكاتب بحاجة للتفرغ الكامل حتى لا يستهلك نفسه، فضلا عن أن الجوائز المادية تحقق مساحة واسعة من الوقت يستطيع الشخص أن يستثمرها في تطوير مهاراته وقدراته.

وفاء علوش قالت إنها ستستخدم العائد المادي من فوز روايتها الأولى "كومة قش" في مشروع استثماري (الجزيرة)

بينما توضح منى صريفق من الجزائر أنه دار بينها وبين جميع الفائزين في جائزة كتارا للرواية نقاش حول كيفية استغلال القيمة المادية للجائزة، حيث اختلفت التصورات من شخص إلى آخر حسب المرحلة العمرية.

وتقول صريفق الفائزة في فئة الدراسات التي تعنى بالبحث والنقد الروائي غير المنشور، إن هذه الجائزة المالية ستمنحها الفرصة لإنجاز عمل جديد على حسابها الخاص، كما أنها ستحاول استغلال هذه الجائزة في السفر والتعرف على بيئات أخرى ومؤسسات ثقافية مختلفة.

وتضيف أن الجانب المالي الذي تقدمه جائزة كتارا للرواية مجزٍ جدا مقارنة بالجوائز العربية الأخرى، وهو ما يساعد الفائزين في الاعتماد عليه في التثقيف والتطوير والتعلم من مختلف الكتابات حول العالم.

بدوره، يؤكد الدكتور أحمد كريم بلال من مصر أنه سيخصص جزءا كبيرا من الجائزة المالية التي حصل عليها في شراء الكتب والمراجع من أجل تثقيف وتطوير قدراته ومهاراته، خاصة أن الكاتب لا بد أن يواكب جميع الكتابات وكذلك تكنولوجيا العصر.

ويعتبر بلال الفائز في فئة الدراسات التي تعنى بالبحث والنقد الروائي، أن وجود الجائزة المالية من المحفزات القوية لإنجاز العمل، فقد يبدأ في كتاب لأنه يحبه ولديه شغف بموضوعه، لكن مع عدم وجود الحافز فقد يعمل شهرا ويتوقف آخر.

ويوضح أنه فرغ من كتابه "سقوط أوراق التوت" الفائز في جائزة كتارا للرواية، في ستة أشهر لأنه يعلم جيدا أن هناك حافزا ماديا يدفعه للعمل، وأنه ولو لم يكن هذا الحافز موجودا كان سيقوم بهذا العمل أيضا، ولكن ليس بهذه السرعة.