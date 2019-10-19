أحمل القدس كما ساعة يدي.. وفاة شاعر "الأمهات والقدس" التركي نوري باكديل

توفي الأديب والشاعر التركي الكبير، نوري باكديل، أمس الجمعة، عن عمر ناهز 85 عاما في مستشفى المدينة الطبية بالعاصمة أنقرة، حيث كان يتعالج فيه من التهاب بالجهاز التنفسي.

وقدّم الرئيس رجب طيب أردوغان، تعازيه في وفاة الأديب التركي عبر تغريدة في موقع تويتر.

وترحّم أردوغان على الأديب باكديل وقدم العزاء لمحبيه، قائلا "أترحم على شاعر القدس السيد نوري باكديل أحد ألمع رجال الأدب.. جعل الله مثواه الجنة".