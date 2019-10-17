باستضافتها الفائزين القدامى.. كتارا ترعى جيلا من الأدباء عبر جائزة الرواية

هدف جائزة كتارا الرامي إلى ترسيخ حضور الروايات العربية المتميزة عربيا وعالميا، تجده حاضرا الآن في كافة أركان الحي الثقافي من خلال اللقاءات والاجتماعات الدورية بين الفائزين القدامى والمشاركين الجدد في الجائزة.

الكاتبة والناقدة الأردنية هيا صالح: الفوز بالجائزة انعطافة كبيرة ومهمة (الجزيرة نت)

وتعتبر الكاتبة والناقدة الأردنية هيا صالح -الفائزة بجائزة كتارا للرواية العام الماضي في فئة الروايات غير المنشورة عن روايتها "لون آخر للغروب"- الفوز بالجائزة انعطافة كبيرة ومهمة في حياتها العملية، خاصة أن الجائزة تتخذ طابعا دوليا وليس عربيا فقط.

شهادة جودة

وتضيف الكاتبة الأردنية -في حديث مع الجزيرة نت- أن الفوز بالجائزة مثّل لها دافعا وثقة كبيرين بأن ما تكتبه يستحق أن يصل إلى الناس، كونه حصل على شهادة كبيرة من جائزة كتارا، مما يعني جودة المنتج الروائي وصلاحيته للمنافسة، مشيرة إلى أن جائزة كتارا فتحت شهيتها إلى خوض غمار رواية جديدة تأمل أن تكون على مستوى الرواية الفائزة نفسه.

هيا صالح التي استضافتها كتارا العام الحالي استرجعت روح المنافسة التي عاشتها قبل عام بين جدران الحي الثقافي، وكيف مرت الأيام حتى إعلان فوزها بالجائزة، لافتة إلى أنها اتفقت مع الفائزين الآخرين على عمل صالون أدبي يضم كافة الفائزين في الجائزة، ليساعد بعضهم بعضا -من خلاله- في الترشح للجوائز المختلفة، أو الدعوة لمؤتمرات وندوات أدبية في بلدانهم.