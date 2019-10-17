منها نوبل لمصري وبوليتزر لليبي والبوكر لعمانية.. نصيب العرب من الجوائز الأدبية العالمية

لم يحصل الأدباء والكتاب العرب على جوائز عالمية كثيرة؛ فبينما فاز 29 أديبا يكتب بالإنجليزية بنوبل، و15 أديبا بالفرنسية، و11 بالإسبانية، جاء نصيب كتاب لغة الضاد مرة وحيدة فقط، وكذلك جائزة وحيدة لكل من جائزة بوليتزر والبوكر مان البريطانية.

لكن العديد من الأدباء العرب ترشحوا لجوائز أدبية عالمية بما في ذلك جائزة نوبل التي ترشح لها عدة أدباء عرب من مصر وسوريا والمغرب، في حين وصل عدد من الأدباء العرب للقائمة الطويلة لجوائز العام الحالي 2019، وبينها "جائزة الكتب الوطنية الأميركية" وجائزة "نيوستاد الدولية للأدب".

نوبل فائز وحيد

وحده الأديب والروائي المصري نجيب محفوظ من حصل على نوبل للآداب من بين الأسماء العربية التي رشحت للجائزة الدولية؛ وجرى ترشيح الروائي توفيق الحكيم في السبعينيات، في حين ترشح طه حسين أواخر الأربعينيات من القرن الماضي، وكان أول عربي مرشح في تاريخ الجائزة، وترددت معلومات غير مؤكدة عن ترشيح الأديب يوسف إدريس والكاتب أنيس منصور، لكن بيانات الأكاديمية السويدية التي كشفت عن الأسماء المرشحة لجائزة نوبل للآداب منذ انطلاقها عام 1901 وحتى عام 1969 أي قبل خمسين عاما على سنة الترشح للجائزة لا تظهر هذه الأسماء بشكل مؤكد.